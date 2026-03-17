JIMEK z gośćmi i orkiestrą. Historia polskiego hip-hopu na jednej scenie

W 2022 roku na Lotnisku Bemowo JIMEK rozpoczął innowacyjny projekt, łącząc czołowych przedstawicieli polskiego rapu z orkiestrą symfoniczną. To, co początkowo wydawało się śmiałym eksperymentem, szybko zdobyło uznanie publiczności, stając się początkiem muzycznej trylogii. Druga odsłona tej idei, która umocniła jej pozycję, miała miejsce na Stadionie Śląskim. Teraz, 12 września, artysta powróci na Lotnisko Bemowo, by zamknąć ten koncertowy rozdział.

Jimek i goście. Historia polskiego rapu na scenie z orkiestrą

Na scenie Jimkowi towarzyszyć będą prawdziwe legendy polskiego rapu: Pezet, jedna z kluczowych postaci warszawskiej sceny, która konsekwentnie dokumentuje ewolucję polskiego hip-hopu; Oskar83, charyzmatyczny frontman PRO8L3M-u i jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów współczesnego rapu; oraz Abradab, symbol pierwszej fali polskiego hip-hopu, która od podstaw kształtowała tożsamość gatunku. Dołączą oni do wcześniej ogłoszonych gości, wśród których znaleźli się Eldo, Paktofonika, O.S.T.R., Molesta Ewenement i Wzgórze Ya-Pa 3. Pełen skład artystów, którzy wystąpią na tym historycznym koncercie, zostanie ujawniony wkrótce.

"Całe Bemowo będzie rapowało". Co z biletami?

Radzimir Dębski, znany jako JIMEK, z entuzjazmem wypowiada się na temat kolejnych artystów, którzy dołączyli do projektu. Podkreśla on monumentalne znaczenie obecności Abradaba, który jest ikoną polskiego hip-hopu i którego twórczość ukształtowała całe pokolenia fanów.

"Obecność Abradaba na tym koncercie jest monumentalnie ważna, to piękna wiadomość. Nie tylko ja, myślę, że całe Bemowo będzie rapowało wszystko z pamięci i będziemy na tej scenie razem. Pezet to dla mnie oczywiście mój pierwszy hip-hopowy kawałek „Nie Muszę Wracać”. Gdyby nie powstał – kto wie, czy robilibyśmy ten koncert. A Oskar to po prostu zwierzę, wielki talent i wulkan nowej stylówy oraz ogromna ciekawość tego, co jeszcze możemy zrobić" - zapowiada.

Koncerty to nie koniec współpracy Dębskiego z czołowymi polskimi raperami. 15 maja ukaże się płyta "ETIUDY na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów", na której będziemy mogli usłyszeć rozmaitych reprezentantów hip-hopu, zarówno cenione od wielu lat gwiazdy gatunku, jak i całkiem nowe postaci.

Bilety na koncert na Lotnisku Bemowo są dostępne w serwisie eventim.pl.