Dlaczego Heraskewycz nie może nosić kasku z wizerunkami?

Podczas konferencji prasowej rzecznik Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Mark Adams, poinformował, że Ukrainiec Władysław Heraskewycz nie może używać kasku z wizerunkami swoich zmarłych rodaków. Zamiast tego pozwolono mu na noszenie czarnej opaski. „MKOl w pełni rozumie pragnienie sportowców, by upamiętnić przyjaciół, którzy zginęli w tym konflikcie. Robił to jednak na treningach i w mediach społecznościowych, wyrażał swoje odczucia. Stwierdziliśmy, że ten kask narusza przepisy” – wyjaśnił Adams.

Ukraiński skeletonista Władysław Heraskewycz trenował w poniedziałek na zimowych igrzyskach olimpijskich #MilanoCortina2026 w kasku z wizerunkami jego rodaków poległych podczas wojny obronnej z Rosją pic.twitter.com/QlNItkxL0X— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 10, 2026

Jakie przepisy narusza kask Heraskewycza?

Według Toshio Tsurunagi z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, kask Heraskewycza narusza artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który zakazuje wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej albo rasowej na obiektach olimpijskich.

„Istnieją zasady, które rozumieją wszystkie Narodowe Komitety Olimpijskie. Można złożyć wniosek o wyjątek, ale musi być ku temu uzasadniony powód i wtedy zostanie to rozpatrzone. Musimy zadbać o to, aby zawody pozostały neutralne, jak najbardziej czyste. Ludzie mogą wyrażać siebie w dowolny sposób w innych miejscach” – dodał Adams.

Heraskewycz nie zgadza się z decyzją MKOl

Władysław Heraskewycz wyraził swoje niezadowolenie z decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. „To niesprawiedliwe traktowanie. Nie widzę żadnego naruszenia tego punktu. To nie jest propaganda dyskryminacyjna, to nie jest propaganda polityczna” – stwierdził. Na jego kasku, używanym podczas treningów w Cortinie d'Ampezzo, widniały zdjęcia sportowców, którzy zginęli w czasie wojny, w tym Aliny Perehudowej, Pawło Iszczenki, Ołeksija Łogijowa, Mykyty Kozubenki, Ołeksija Chabarowa oraz Darii Kurdel.

Historia protestów Heraskewycza

Podczas poprzednich igrzysk w Pekinie w 2022 roku Heraskewycz wyraził swoje stanowisko przeciwko wojnie na Ukrainie, prezentując transparent z hasłem „Nie dla wojny na Ukrainie”. Kilka dni po zakończeniu zawodów Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Skeletonista podkreślił, że zamierza przestrzegać przepisów zakazujących demonstracji politycznych w obiektach olimpijskich, jednocześnie dbając o to, aby trudna sytuacja Ukrainy została nagłośniona.

Sportowcy z Rosji i Białorusi na arenie międzynarodowej

Po rozpoczęciu wojny sportowcy z Rosji oraz jej sojusznika, Białorusi, zostali w dużej mierze wykluczeni z międzynarodowych zawodów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski popiera jednak ich stopniowy powrót, pod pewnymi warunkami. Moskwa i Mińsk twierdzą, że sport powinien pozostać niezależny od konfliktów międzynarodowych.