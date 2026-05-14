Eurowizja 2026 - WYNIKI drugiego półfinału 14.05.2026. Kto awansował do finału?

Eurowizja 2026 - drugi półfinał

Eurowizja 2026 ma już wszystkich finalistów! 14 maja to dzień drugiego półfinału słynnego konkursu. Kraje, które uczestniczyły w tym koncercie to Bułgaria, Azerbejdżan, Rumunia, Luksemburg, Czechy, Armenia, Szwajcaria, Malta, Łotwa, Dania, Australia, Ukraina, Albania, Malta i Norwegia. Spośród tych 15 państw jedynie 10 trafiło do wielkiego finału, który odbędzie się w sobotę 16.05.2025 o godzinie 21:00. Decyzja należała tylko do widzów, którzy mogli oddawać swoje głosy, ale także do jurorów, którzy wrócili do półfinałów po 3 latach przerwy. Tym samym poznaliśmy już pełny skład finalistów Eurowizji 2026. Kto znalazł się w gronie ostatnich 10 wybranych? Listę państw, którym udało się zakwalifikować, możesz znaleźć niżej.

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 - kto w finale? Lista uczestników walczących o zwycięstwo 16.05.2026

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026 - wyniki 14.05.2026

Jako ostatni do wielkiego finału Eurowizji 2026: awansowali:

Bułgaria: Dara - "Bangaranga"

Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Cypr: Antigoni - "Jalla"

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

Ukraina: Leléka - "Ridnym"

Albania: Alis - "Nân"

Malta: Aidan - "Bella"

Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

79

Eurowizja 2026 - kiedy i jak oglądać finał?

Wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę 11 maja 2026. Start wydarzenia o godzinie 21:00. Transmisja w Polsce na antenie stacji TVP1, a także dla widzów TVP Polonia. Dostępny będzie też stream międzynarodowy na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.