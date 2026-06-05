Dni Zduńskiej Woli 2026. Cztery dni muzyki, rodzinnych atrakcji i miejskiego świętowania

Czerwiec w Zduńskiej Woli tradycyjnie upłynie pod znakiem wspólnego świętowania. Miasto, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu kojarzono głównie z przemysłem włókienniczym, dziś coraz śmielej stawia na kulturę, wydarzenia plenerowe i jakość życia mieszkańców. Widać to szczególnie podczas Dni Zduńskiej Woli – imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz większą publiczność.

Położenie w centralnej Polsce sprawia, że do miasta można łatwo dotrzeć zarówno samochodem, jak i koleją. To jeden z powodów, dla których na czerwcowe wydarzenia przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale również goście z innych części kraju.

Muzyczne emocje na stadionie. Gwiazdy wystąpią przez cały weekend

Najważniejsze koncerty odbędą się na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej. Organizatorzy przygotowali program, który łączy różne gatunki muzyczne i trafia do odbiorców w różnym wieku.

W sobotę, 20 czerwca, scenę otworzy Maciej Skiba. Młody wokalista zdobył rozpoznawalność dzięki obecności w mediach społecznościowych i popularnym utworom, które szybko trafiły do szerokiej publiczności.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Wieczorem publiczność zobaczy także Mery Spolsky z projektem inspirowanym estetyką lat 80. i alternatywnymi brzmieniami. Na finał pierwszego dnia wystąpi zespół Ich Troje. Trudno znaleźć w Polsce osobę, która nie znałaby takich przebojów jak „Powiedz”, „A wszystko to…” czy „Zawsze z Tobą chciałbym być”. Można się więc spodziewać wspólnego śpiewania pod sceną i atmosfery, która na długo zostanie w pamięci uczestników.

Muzyczne święto nie zakończy się jednak wraz z ostatnim koncertem. Organizatorzy zaplanowali również silent disco, które potrwa do późnych godzin nocnych.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Niedziela pod znakiem humoru i rockowych dźwięków

Drugi dzień wydarzenia rozpocznie się od rodzinnych atrakcji i występów przygotowanych z myślą o najmłodszych. W programie znalazły się animacje, gry, zabawy oraz spektakl „Tiki Rafa na krańcu świata” w wykonaniu Teatru Bajaderka.

Później przyjdzie czas na sporą dawkę humoru. Na scenie pojawi się Kabaret Paranienormalni z programem „Ostre Cięcie”, w którym nie zabraknie nowych skeczy, improwizacji i charakterystycznych dla grupy żartów.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Wieczorem publiczność usłyszy Wiktora Dydułę, jednego z najpopularniejszych młodych wokalistów ostatnich miesięcy. Na zakończenie koncertowej części weekendu wystąpi Spięty, znany między innymi z działalności w zespole Lao Che. Artysta zaprezentuje materiał ze swojej najnowszej płyty.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Miasto będzie żyło wydarzeniami przez wiele dni

Dni Zduńskiej Woli to znacznie więcej niż dwa dni koncertów. Program obejmuje szereg wydarzeń odbywających się od 12 do 21 czerwca.

Wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się między innymi koncert muzyki z filmów Disneya, warsztaty historyczne, spotkania autorskie, turniej brydżowy, wydarzenia sportowe oraz wystawy. Organizatorzy przygotowali również mecz charytatywny i liczne inicjatywy rekreacyjne.

Szczególnym momentem obchodów będzie wkopanie skrzyni czasu związanej z jubileuszem 200-lecia miasta. To symboliczny gest, który ma połączyć historię Zduńskiej Woli z jej przyszłością.

Alternatywna Zduńska Wola dla fanów mocniejszych brzmień

Integralną częścią obchodów pozostaje także Alternatywna Zduńska Wola. To propozycja skierowana do osób, które zamiast radiowych hitów wybierają hardcore, dark wave i alternatywne gatunki muzyczne.

Na scenie pojawią się między innymi Shelter, Madball oraz Clan of Xymox. W programie przewidziano również spotkania autorskie, dyskusje i wydarzenia poświęcone kulturze niezależnej. Co ważne, część koncertów będzie dostępna bezpłatnie, dzięki czemu z wydarzenia będzie mogło skorzystać jeszcze więcej uczestników.

i Autor: Dni Zduńskiej Woli 2026/ Materiały prasowe

Święto dla całych rodzin i różnych pokoleń

Dni Zduńskiej Woli 2026 pokazują, że miejskie święto może łączyć bardzo różne środowiska, gusta i pokolenia. Obok koncertów znanych gwiazd znalazło się miejsce dla wydarzeń rodzinnych, inicjatyw społecznych, aktywności sportowych oraz projektów alternatywnych.

Przed mieszkańcami i gośćmi kilkanaście dni pełnych muzyki, spotkań i wspólnych emocji. Wszystko wskazuje na to, że Zduńska Wola po raz kolejny udowodni, że potrafi stworzyć wydarzenie, podczas którego trudno się nudzić, a jeszcze trudniej nie dać się porwać atmosferze wspólnego świętowania.

Tekst sponsorowany