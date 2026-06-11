Dawid Podsiadło i Allegro rozświetlili stadion w Chorzowie. Ten widok zostanie z fanami na długo

OBROTOWY TOUR 2026 od miesięcy budzi ogromne emocje. Stadionowa trasa Dawida Podsiadło, z partnerstwem strategicznym Allegro obejmuje koncerty w Chorzowie, Poznaniu, Gdańsku i Warszawie, a zainteresowanie wydarzeniami okazało się tak duże, że organizatorzy zdecydowali się dodać dodatkowe terminy. Także one wyprzedały się błyskawicznie. Jeszcze przed pierwszym koncertem było jasne, że będzie to jedno z największych muzycznych wydarzeń roku w Polsce.

Pierwsi uczestnicy mogli przekonać się o tym podczas minionych koncertów na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To właśnie tam stadion rozbłysnął tysiącami świateł tworzonych przez publiczność. Podobny efekt czeka również fanów podczas kolejnych przystanków trasy w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie.

Dawid Podsiadło ponownie przyciągnął tłumy

Dawid Podsiadło od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich artystów. Jego albumy regularnie trafiają na szczyty list sprzedaży, a koncerty wyprzedają się w rekordowym tempie. To właśnie on jako pierwszy polski artysta samodzielnie wyprzedał PGE Narodowy, udowadniając, że rodzima muzyka może gromadzić publiczność na skalę porównywalną z największymi światowymi gwiazdami.Tym razem również nie zawiódł. Podczas show wystąpił z Soblem, tłum zaśpiewał sto lat Mai Chwalińskiej oraz zapowiedział przyszłoroczną odsłonę ZORZY.

Nie bez znaczenia pozostaje także forma jego występów. Koncerty Dawida Podsiadło od dawna są czymś więcej niż tylko muzycznym wydarzeniem. To starannie zaprojektowane widowiska, w których ważną rolę odgrywają światło, scenografia i emocje budowane wspólnie z publicznością. Podczas OBROTOWY TOUR 2026 ten element zyskał zupełnie nowy wymiar.

​Na stadionie nie brakowało wyjątkowych momentów

Koncerty w Chorzowie były nie tylko imponującym widowiskiem wizualnym, ale także pełnym niespodzianek muzycznym świętem. Publiczność wspólnie z Dawidem Podsiadło odśpiewała „Sto lat” Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka dzień wcześniej wystąpiła w finale Roland Garros / French Open, osiągając największy sukces w swojej karierze i sprawiając jedną z najprzyjemniejszych niespodzianek fanom tenisa w tym sezonie.

Na obrotowej scenie nie zabrakło również gości. W duecie z Dawidem Podsiadło wystąpił Sobel, a artyści zapowiedzieli współpracę podczas kolejnej edycji festiwalu ZORZA w 2027 roku. Jak zdradzono ze sceny, „Dawid i Sobel” to pierwszy ogłoszony duet przyszłorocznej odsłony wydarzenia. Wśród gości znaleźli się także zespół Krzyk Mody oraz Artur Rojek.

Podczas koncertu wybrzmiały zarówno największe przeboje Dawida Podsiadło, jak i utwory przygotowane wspólnie z zaproszonymi artystami. Fani usłyszeli między innymi „Małomiasteczkowy”, „Trofea”, „Post”, „Nieznajomy”, „Millenium”, „Let You Down”, „Nie ma fal”, „W dobrą stronę” czy „I Ciebie też, bardzo”. Nie zabrakło także „KOCHASZ?” Sobla, „Nie płacz za mną zbyt często!” zespołu Krzyk Mody oraz takich utworów Artura Rojka jak „Chłopcy” i „Długość dźwięku samotności”.

Stadion stał się częścią spektaklu

Uczestnicy koncertów otrzymali specjalne świecące opaski LED stworzone we współpracy z Allegro, które nie były pamiątkowym gadżetem. W odpowiednich momentach widowiska synchronizowały się z wydarzeniami na scenie, tworząc spektakularne efekty świetlne widoczne w całym obiekcie.

Dzięki temu stadion przestawał być wyłącznie miejscem koncertu, ale zamienił się w ogromną, żywą scenografię, której najważniejszym elementem byli sami uczestnicy wydarzenia. Tysiące punktów światła pulsowały w rytm muzyki, zmieniały kolory i układały się w efektowne kompozycje, podkreślając atmosferę poszczególnych utworów.

To właśnie ten moment przyciągał uwagę wielu fanów i szybko stał się jednym z najbardziej widowiskowych elementów trasy.

Publiczność współtworzyła wyjątkowe widowisko

Największą siłą tego pomysłu okazała się jednak nie technologia, lecz ludzie. Efekt świetlny nie powstałby bez blisko 180 tysięcy osób zgromadzonych podczas dwóch koncertów w Chorzowie . Każda opaska była częścią większej całości, a każdy uczestnik dokładał własny fragment do wspólnego obrazu.

W rezultacie publiczność nie tylko obserwowała koncert, ale aktywnie współtworzyła jego oprawę. Z perspektywy sceny oraz stadionowych trybun można było zobaczyć morze świateł poruszające się w rytm muzyki. To doświadczenie, którego nie da się odtworzyć za pomocą tradycyjnych elementów scenicznych.

Kolejne koncerty przed nami. Które stadiony rozbłysną?

Koncerty Dawida Podsiadło od lat słyną z wyjątkowej atmosfery, jednak podczas OBROTOWY TOUR 2026 fani otrzymali możliwość uczestniczenia w czymś więcej niż muzycznym wydarzeniu.

Choć koncerty w Chorzowie są już za nami, przed fanami wciąż kolejne przystanki OBROTOWY TOUR 2026 – Allegro, jako partner trasy wraz z producentami trasy rozświetli jeszcze stadiony w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie. Po tym, co wydarzyło się na Stadionie Śląskim, nie ma wątpliwości, że każdy z nadchodzących wieczorów z Dawidem Podsiadło będzie niezapomnianym muzyczno-świetlnym widowiskiem, a publiczność ponownie stanie się jego kluczową częścią. Szczęśliwcy, którym udało się kupić bilety na to wydarzenie, mogą liczyć na niezapomniane wrażenia.

Tekst sponsorowany