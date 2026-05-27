Wielka przebudowa łódzkiego centrum handlowego. Powstanie ogród zimowy i kino letnie

Planowane zmiany przyniosą korzyści zarówno obecnym, jak i nowym najemcom, którzy dołączą do stabilnego środowiska biznesowego Ingka Centres. W Porcie Łódź pojawi się znacznie powiększona strefa gastronomiczna, całkowicie odmienione patio oraz szersza oferta sklepów z przystępnymi cenami. Przestrzeń zostanie lepiej dopasowana do faktycznych potrzeb klientów i sprzedawców.

Modernizacja obejmie prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych przestrzeni wspólnej, w tym imponujące patio o wielkości 7000 mkw. Do centrum zawita 16 nowych marek z ofertą zgodną z najnowszymi trendami. Całkowita powierzchnia najmu wzrośnie do ponad 102 tysięcy metrów kwadratowych. Prace ruszą w pierwszym kwartale 2027 roku i potrwają do drugiego kwartału 2028 roku. Zarządca spodziewa się, że dzięki inwestycji odwiedzalność obiektu podskoczy o około 10 procent.

Ingka Centres rozwija biznes z najemcami

Firma Ingka Centres działa w Polsce od ponad 30 lat, kładąc nacisk na trwałe relacje z partnerami biznesowymi. Tworzy przestrzenie, które naturalnie przyciągają klientów, dając najemcom szansę na stabilny rozwój.

Przynależność do Ingka Group oznacza wspólne korzenie z marką IKEA. To przekłada się na praktyczne podejście do codziennych wyzwań i koncentrację na rozwiązaniach ułatwiających prowadzenie działalności handlowej.

„Stawiamy na partnerskie relacje i jasną komunikację. Zależy nam, by nasi partnerzy czuli, że zawsze mogą liczyć na nasze wsparcie i otwartość. Patrzymy na ich biznes szerzej niż tylko przez liczby. Rozumiemy ich codzienność i realne potrzeby oraz znajdujemy rozwiązania korzystne dla obu stron. W badaniu przeprowadzonym przez IPSOS najemcy podkreślają, że cenią bliskie relacje, wsparcie i sposób, w jaki reagujemy na ich potrzeby. To potwierdza, że nasze podejście ma sens”

– powiedział Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź.

„Ingka Centres dobrze zna specyfikę handlu detalicznego i działa w sposób, który pomaga partnerom rozwijać się w stabilnym oraz przyjaznym otoczeniu. Stawia na długofalowe myślenie i planowanie, które przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom”

– uzupełnił.

Zmiany w strefie gastronomicznej Portu Łódź

Kluczowym punktem modernizacji jest powiększenie strefy food-court o 1100 mkw. Przybędą nowe lokale i dodatkowa przestrzeń dla klientów, a liczba miejsc siedzących niemal się podwoi. Sześć nowych konceptów wzbogaci ofertę kulinarną obiektu. Co więcej, powstanie 230-metrowy ogród zimowy – pełna naturalnego światła i zieleni strefa łącząca wnętrze z zewnętrznym patio.

Nowe patio w Porcie Łódź: wodny plac zabaw i kino letnie

Ogromne patio przejdzie gruntowną metamorfozę na obszarze 7000 mkw. Zazieleni się i zyska nowe atrakcje dla rodzin z dziećmi, w tym kino pod chmurką i wodny plac zabaw. Z ogrodu zimowego na patio poprowadzą szerokie, przypominające amfiteatr schody, tworząc naturalne przejście między strefami.

Więcej tanich sklepów i Szwedzka Wioska

W centrum pojawi się więcej sklepów z asortymentem w przystępnych cenach. Na nowej powierzchni 2350 mkw. ulokują się cztery nowe marki. Z kolei pod koniec 2025 roku otworzy się Szwedzka Wioska – nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych, inspirowany skandynawskim stylem aktywności fizycznej.

Nowy układ korytarzy w centrum handlowym

Architektura wnętrza zostanie zoptymalizowana. Jeden z korytarzy prowadzących na zewnątrz zmieni się w dodatkową przestrzeń handlową. Dzięki temu ruch klientów będzie bardziej płynny, a najemcy zyskają lepszą ekspozycję swoich lokali.

Ekologiczne rozwiązania w łódzkim centrum

Port Łódź, szczycący się certyfikatem BREEAM Excellent, planuje dalsze działania proekologiczne. Celem jest m.in. redukcja emisji CO2 o co najmniej 10 procent. Wprowadzone zostaną innowacje w zakresie oszczędności energii, gospodarki wodnej i odpadowej. Nowa strefa gastronomiczna postawi na obieg zamknięty – część wyposażenia zyska drugie życie, a klienci będą mogli korzystać z naczyń wielorazowego użytku.