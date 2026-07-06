Dropy w apce Maka! Jeszcze więcej nagród w aplikacji McDonald's® do złapania za punkty

1 lipca wystartowały Dropy w apce Maka z limitowanymi itemami dostępnymi dla uczestników programu MojeM Nagrody. To pierwsza tak duża kampania stworzona z myślą o użytkownikach aplikacji. W ramach akcji łowcy okazji mogą zdobyć wyjątkowe nagrody – od nowości spoza menu, przez muzyczne wydarzenia, subskrypcje, po tajemniczy merch. Kolejne dropy będą wpadać przez całe wakacje, a ich liczba jest limitowana.

Tego nie ma w menu. I nie będzie

Nowy Drop Burger, chrrrrupiący McChicken Bacon&Cheese, czy czekoladowe Lodowe Marzenie? Przez całe wakacje posiadacze apki będą mogli spróbować nowych pozycji spoza regularnego menu. W tej kampanii to jednak dopiero początek. McDonald’s przygotował szeroką ofertę niespodzianek również dla fanów muzycznych wrażeń. Co dokładnie? Już 6 lipca do zgarnięcia będzie pula 2-dniowych karnetów na CLOUT - pierwszy i jedyny Worldwide Rap Festiwal w Polsce, a 13.07 wejściówki na kameralny koncert Livki w jednej z restauracji McDonald’s. A to nie koniec dobrych wiadomości. Dropy – w tym subskrypcje, merch, czy Hot Dropy - będą pojawiały się przez całe wakacje. Nagrody zostaną ujawnione wkrótce.

Dropy w Apce Maka to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy chcą mieć dostęp do unikalnych doświadczeń. Zależało nam na stworzeniu kampanii pełnej niespodzianek i możliwości. Po raz pierwszy zaprosiliśmy do współpracy tak wielu partnerów, łącząc świat McDonald’s z muzyką, modą... i nie tylko! Dzięki temu w apce każdy może znaleźć coś dla siebie - komentuje Joanna Kielak, Senior Brand Manager McDonald’s Polska.

Jak zgarnąć nagrody?

Mechanika jest prosta. W aplikacji McDonald’s dostępny jest m.in.: program lojalnościowy MojeM Nagrody. Dzięki niemu, wszyscy fani Maka mogą gromadzić punkty na swoim koncie, a następnie wymieniać je na nagrody. Wyjątkowe, limitowane dropy będą pojawiać się przez całe lato. Szczegóły w aplikacji.

Za strategię oraz kreację kampanii odpowiada agencja TBWA, planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy OMD, a social media i działania technologiczne obsługuje Dentsu Creative. Działania PR i influencer marketing koordynowane są przez agencję 24/7Communication.