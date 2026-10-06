Zara Larsson chce spełnić to marzenie. Fani będą zachwyceni!

Album "Midnight Sun" przyniósł Zarze Larsson wielkie uznanie, a zdaniem krytyków - przełom w karierze za oceanem. Piosenkarka właśnie zakończyła występy w Stanach Zjednoczonych i przygotowuje się do kończących jej światową trasę koncertów w Azji i Oceanii. W kilku wywiadach gwiazda zdradziła swoje plany i marzenia.

Zara Larsson w trasie. Będzie duet z Karol G?

Zara Larsson zagrała we wrześniu koncerty w Las Vegas, Nowym Jorku, Columbii, San Francisco i Los Angeles. Podczas ostatniego z nich, w kultowym The Greek Theatre, jeden z fanów zapytał ją o potencjalną współpracę z czołową gwiazdą muzyki latynoskiej - Karol G. Szwedka bez zawahania przyznała, że chciałaby stworzyć z nią duet!

Teraz "Midnight Sun Tour" przeniósł się do Azji i Oceanii. Zara zagrała w Korei Południowej, a przed nią Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Filipiny oraz wieńczący roczną trasę koncert w Bangkoku, który odbędzie się 1 listopada.

Piosenkarka marzy o Coachelli. Na Eurowizję się nie wybiera

W rozmowie z amerykańskim "Billboardem" Zara Larsson nie ukrywa, że marzy o swoim show na kultowym festiwalu Coachella w Kalifornii. Artystka wielokrotnie bywała na widowni podczas koncertów, a w 2026 roku pojawiła się na scenie gościnnie u boku PinkPantheress. Teraz Zara chciałaby być headlinerką, ale nie odczuwa w związku z tym nadmiernej presji.

- Jeszcze nie jestem na tym etapie, ale zdecydowanie chcę tam wystąpić - powiedziała.

Na pewno Zary Larsson nie możemy się spodziewać za to w żadnej roli podczas Eurowizji. Piosenkarka zdradziła, że miała gościnnie wystąpić na konkursie w szwedzkim Malmö, ale odrzuciła zaproszenie z powodu udziału reprezentacji Izraela.

Zara Larsson - najbliższe koncerty

W ramach "Midnight Sun Tour" zostało już tylko kilkanaście koncertów w Azji i Oceanii.

7-8.10 - Tokio

13-14.10 - Brisbane

15.10 - Sydney

17.10 - Melbourne

18.10 - Adelaide

20.10 - Perth

22.10 - Melbourne

23.10 - Sydney

25-26.10 - Auckland

30.10 - Quezon City

01.11 - Bangkok

Nie przegap: Niepokojące wieści od Ralpha Kaminskiego. "Ze względów zdrowotnych"

Sonda Lubisz letnie festiwale muzyczne? Tak Nie Nie chodzę na festiwale