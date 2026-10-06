Zara Larsson chce spełnić to marzenie. Fani będą zachwyceni!

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-06 15:51

U tej szwedzkiej gwiazdy sukces goni sukces. Zara Larsson już za chwilę ruszy na podbój Azji i Oceanii w ramach swojej trasy, ale co dalej? Wykonawczyni "Midnight Sun" ma głowę pełną marzeń! Ostatnio artystka zdradziła, z kim chciałaby nagrać duet i na jakim ważnym wydarzeniu dać swój pierwszy koncert. Fani na pewno będą kibicować!

Zara Larsson śpiewa na scenie w otoczeniu tancerek podczas trasy Midnight Sun. O jej planach przeczytasz na Eska.
Autor: Shutterstock

Album "Midnight Sun" przyniósł Zarze Larsson wielkie uznanie, a zdaniem krytyków - przełom w karierze za oceanem. Piosenkarka właśnie zakończyła występy w Stanach Zjednoczonych i przygotowuje się do kończących jej światową trasę koncertów w Azji i Oceanii. W kilku wywiadach gwiazda zdradziła swoje plany i marzenia.

Zara Larsson w trasie. Będzie duet z Karol G?

Zara Larsson zagrała we wrześniu koncerty w Las Vegas, Nowym Jorku, Columbii, San Francisco i Los Angeles. Podczas ostatniego z nich, w kultowym The Greek Theatre, jeden z fanów zapytał ją o potencjalną współpracę z czołową gwiazdą muzyki latynoskiej - Karol G. Szwedka bez zawahania przyznała, że chciałaby stworzyć z nią duet!

Teraz "Midnight Sun Tour" przeniósł się do Azji i Oceanii. Zara zagrała w Korei Południowej, a przed nią Japonia, Australia, Nowa Zelandia, Filipiny oraz wieńczący roczną trasę koncert w Bangkoku, który odbędzie się 1 listopada.

Piosenkarka marzy o Coachelli. Na Eurowizję się nie wybiera

W rozmowie z amerykańskim "Billboardem" Zara Larsson nie ukrywa, że marzy o swoim show na kultowym festiwalu Coachella w Kalifornii. Artystka wielokrotnie bywała na widowni podczas koncertów, a w 2026 roku pojawiła się na scenie gościnnie u boku PinkPantheress. Teraz Zara chciałaby być headlinerką, ale nie odczuwa w związku z tym nadmiernej presji.

- Jeszcze nie jestem na tym etapie, ale zdecydowanie chcę tam wystąpić - powiedziała.

Na pewno Zary Larsson nie możemy się spodziewać za to w żadnej roli podczas Eurowizji. Piosenkarka zdradziła, że miała gościnnie wystąpić na konkursie w szwedzkim Malmö, ale odrzuciła zaproszenie z powodu udziału reprezentacji Izraela.

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Zara Larsson - najbliższe koncerty

W ramach "Midnight Sun Tour" zostało już tylko kilkanaście koncertów w Azji i Oceanii.

  • 7-8.10 - Tokio
  • 13-14.10 - Brisbane
  • 15.10 - Sydney
  • 17.10 - Melbourne
  • 18.10 - Adelaide
  • 20.10 - Perth
  • 22.10 - Melbourne
  • 23.10 - Sydney
  • 25-26.10 - Auckland
  • 30.10 - Quezon City
  • 01.11 - Bangkok

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