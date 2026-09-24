Domowe chai latte jak z kawiarni. Ten przepis rozgrzewa od pierwszego łyku

Chai latte to rozgrzewający napój na bazie mocnej herbaty, mleka i aromatycznych przypraw, który świetnie sprawdza się w chłodniejsze dni.

Charakterystyczny smak tworzą przede wszystkim korzenne dodatki, a ich proporcje można łatwo dopasować do własnych upodobań.

Domową wersję można przygotować zarówno na zwykłym mleku, jak i napoju roślinnym, a słodycz regulować cukrem, miodem lub syropem.

Spienione mleko i odrobina cynamonu na wierzchu sprawią, że napój będzie wyglądał i smakował bardziej jak chai latte z kawiarni.

Chai latte wyróżnia się przede wszystkim intensywnym, ciepłym aromatem. W jego przygotowaniu ważna jest nie tylko sama herbata, ale także odpowiednio dobrane przyprawy. Cynamon, kardamon, imbir, goździki czy odrobina gałki muszkatołowej tworzą charakterystyczną kompozycję, która szczególnie dobrze pasuje do chłodniejszych dni. Możesz też dopasować proporcje do własnego gustu. Jedni wolą bardziej pikantny napój, inni stawiają na słodycz i waniliowe nuty.

Chai latte - korzenne przyprawy

Domowe chai latte ma jeszcze jedną zaletę. Możesz przygotować je dokładnie tak, jak lubisz. Zwykłe mleko można zastąpić napojem roślinnym, a cukier miodem lub syropem. Jeśli zależy ci na bardziej deserowym efekcie, na wierzchu świetnie sprawdzi się spienione mleko i odrobina cynamonu. Dzięki temu prosty napój może przypominać ten, który zamawiasz w ulubionej kawiarni.

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Jak zrobić chai latte w domu?

Zaparz mocną czarną herbatę, a następnie w rondelku podgrzej około 200 ml mleka. Dodaj laskę cynamonu, 2–3 rozgniecione ziarna kardamonu, kawałek świeżego imbiru i kilka goździków. Możesz dorzucić również szczyptę gałki muszkatołowej oraz odrobinę wanilii. Podgrzewaj całość na małym ogniu przez kilka minut, nie doprowadzając mleka do mocnego wrzenia.

Następnie przecedź mleko, połącz je z mocną herbatą i dosłodź według uznania. Jeśli chcesz uzyskać efekt jak z kawiarni, spień część mleka i ułóż ją na powierzchni napoju. Na koniec wystarczy odrobina cynamonu. Taki chai latte najlepiej smakuje od razu, kiedy jest jeszcze gorące i mocno pachnie przyprawami.