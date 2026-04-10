Nie żyje Afrika Bambaataa. "Ojciec chrzestny" hip-hopu miał 68 lat. Odszedł w cieniu skandalu!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-04-10 14:27

Lance Taylor, znany szerszej publiczności jako Afrika Bambaataa, zmarł w wieku 68 lat. Jeden z pionierów hip-hopu współpracował z takimi sławami jak Ice Cube, Ice-T, Big Boi, Fat Joe czy James Brown. Sukcesy artystyczne muzyka zostały jednak bezpowrotnie przekreślone przez potężny skandal obyczajowy.

Kim był Afrika Bambaataa? Muzyczne dziedzictwo rapera

Lance Taylor przyszedł na świat 17 kwietnia 1957 roku w Nowym Jorku. Miał korzenie na Jamajce i Barbadosie, co znalazło wyraźne odzwierciedlenie w jego twórczości. Artysta czynnie wspierał ruchy na rzecz równouprawnienia osób czarnoskórych w latach 70., a to zaangażowanie słychać w jego tekstach. Afrika Bambaataa był twórcą wszechstronnym: nie tylko rapował i śpiewał, ale również komponował muzykę i produkował widowiska. Na swoich trasach koncertowych łączył rozmaite gatunki (od funku po electro), a na scenie pojawiali się obok niego tancerze i performerzy, co stanowiło nową jakość na rynku muzycznym.

Przełomem w jego karierze okazał się wydany w 1986 roku debiutancki album. Tytułowy utwór "Planet Rock" uplasował się na czwartym miejscu prestiżowej listy Billboardu. W trakcie wieloletniej działalności na scenie wydał kilkanaście płyt, występując w zróżnicowanych rolach i muzycznych składach.

Mroczna przeszłość muzyka. Zarzuty o pedofilię i upadek kariery

Początkowe sukcesy muzyka i jego współpraca z tuzami branży szybko zeszły na dalszy plan. Wizerunek legendarnego rapera legł w gruzach z powodu oskarżeń o wykorzystywanie seksualne nieletnich oraz handel ludźmi. Chociaż pierwsze niepokojące informacje w tej sprawie pojawiały się już w latach 80. i 90., prawdziwa bomba wybuchła w roku 2016, doszczętnie rujnując jego artystyczny dorobek.

Kluczowym momentem był rok 2016, kiedy to były współpracownik muzyka, Ronald Savage, publicznie oskarżył go o wykorzystanie seksualne z czasów, gdy miał zaledwie 12 lat. Sprawa wywołała efekt domina – z czasem zaczęły zgłaszać się kolejne osoby pokrzywdzone. Taylor początkowo odrzucał wszelkie oskarżenia, jednak ostatecznie w jednym z procesów zapadł wyrok na jego niekorzyść, a do części zarzutów muzyk częściowo się przyznał.

Nie żyje ojciec chrzestny hip-hopu. Kiedy i na co zmarł muzyk?

Afrika Bambaataa odszedł w wieku 68 lat w Pensylwanii. Zgon nastąpił w nocy z czwartku 9 kwietnia na piątek 10 kwietnia 2026 roku. Bezpośrednią przyczyną śmierci były komplikacje związane z chorobą nowotworową.

Jak donosi amerykański portal TMZ, raper zmarł około godziny 3:00 nad ranem.

Zobacz również: Nie żyje Jacek Magiera. Dariusz Dziekanowski w szoku

Finał "The Boys" wkurzy widzów. Jessie T. Usher (A-Train) i Karen Fukuhara (Kimiko) o 5. sezonie | Wywiady ESKA
