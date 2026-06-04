Zespół 21 Gram to paczka przyjaciół ze studiów. Teraz zagrają w Opolu

W skład grupy wchodzą: Kacper Andrzejewski (wokal), Kuba Kowalczyk (gitara), Filip Dzierżawski (gitara basowa) oraz Mateusz Krawczyk (perkusja).

Wszystko zaczęło się od studenckiej znajomości

Historia 21 Gram nie zaczęła się w telewizyjnym talent show ani w wielkiej wytwórni. Muzycy poznali się podczas studiów w Bydgoszczy, gdzie szybko odkryli wspólną miłość do grania na żywo. To właśnie koncerty i próby sprawiły, że z grupy znajomych powstał prawdziwy zespół. Jak sami podkreślają, od początku zależało im na organicznym brzmieniu i muzyce opartej przede wszystkim na prawdziwych instrumentach.

Granie na żywo to jest taki wspólny mianownik, który nas bardzo połączył na samym początku

– mówił w Programie Pierwszym Polskiego Radia gitarzysta Kuba Kowalczyk.

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Skąd wzięła się nazwa 21 Gram?

Nazwa zespołu nie jest przypadkowa. Muzycy postanowili połączyć dwa znaczenia związane z liczbą 21 gramów.

Chcieliśmy połączyć po prostu to, o czym wszyscy wiedzą, że 21 gramów, czyli to, że tyle waży ludzka dusza. Tak kiedyś się mówiło, jeszcze z czasownikiem gram, czyli po prostu, że gramy – wyjaśniał Kuba Kowalczyk.

To odniesienie do popularnej teorii mówiącej, że ludzka dusza waży właśnie 21 gramów. Muzycy postanowili wykorzystać ten motyw i nadać mu własne znaczenie.

Choć dziś zespół coraz śmielej zaznacza swoją obecność na rynku, nie zawsze było łatwo. Po wydaniu debiutanckiej EP-ki w 2022 roku przyszły także trudniejsze chwile. Jak przyznali członkowie grupy w rozmowie z Polskim Radiem, był moment, gdy zastanawiali się, co dalej.

Mieliśmy taki moment zwątpienia, ale podjęliśmy decyzję, że będziemy walczyć dalej z naszą muzyką

– zdradził wokalista Kacper Andrzejewski. Ta decyzja okazała się przełomowa. Muzycy wrócili do studia i nagrali kolejne utwory, które stopniowo zaczęli prezentować słuchaczom.

Funk, rock i własna droga

Muzycy przyznają, że ich inspiracje są bardzo szerokie, choć w twórczości 21 Gram słychać wyraźne wpływy rocka i funku. Nie mają jednej recepty na pisanie piosenek. Czasem wszystko zaczyna się od gitarowego riffu, innym razem od melodii lub sekwencji akordów. Ta swoboda sprawia, że każda kolejna piosenka zespołu może zaskoczyć nieco innym brzmieniem.

Dla zespołu 21 Gram udział w opolskich "Debiutach" to największa szansa w dotychczasowej karierze. Historia grupy pokazuje jednak, że sukces nie przyszedł z dnia na dzień. To efekt przyjaźni, wspólnej pracy i decyzji, by nie poddawać się nawet wtedy, gdy pojawiły się wątpliwości. Teraz przed muzykami otwiera się kolejny rozdział. Jeśli opolska publiczność pokocha ich energię i autorskie brzmienie, nazwa 21 Gram może już wkrótce pojawiać się znacznie częściej na polskiej scenie muzycznej.

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