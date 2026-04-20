Nowa kolekcja z Pepco zachwyciła klientów. Jest idealna dla miłośników czworonogów

Na półkach w Pepco pojawiły się zarówno drobne akcesoria do kuchni, jak i większe elementy wyposażenia domu. Klienci mogą wybierać m.in. ceramiczne kubki, miski i talerze z uroczym jamnikiem w pasiastym ubranku, które aż proszą się o poranną kawę lub herbatę. Ceny zaczynają się już od około 10-12 zł, co sprawia, że wiele osób dorzuca te produkty do koszyka spontanicznie, przy okazj” codziennych zakupów.

Kolekcja z jamnikiem w Pepco

Dużym zainteresowaniem cieszą się także tekstylia. W kolekcji znalazły się dekoracyjne poduszki, koce oraz komplety pościeli z motywem psa, które wprowadzają do sypialni i salonu przytulny, domowy klimat. Wzory są lekkie, jasne i nienachalne, dzięki czemu dobrze wpisują się zarówno w nowoczesne, jak i bardziej klasyczne wnętrza. To dodatki, które nie dominują przestrzeni, ale nadają jej charakteru i wywołują uśmiech.

Nie zabrakło również propozycji typowo prezentowych. Pluszowy jamnik w berecie szybko stał się jednym z hitów tej serii i wiele osób wskazuje go jako idealny upominek i to nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych miłośników psów. W połączeniu z kubkiem lub poduszką może stworzyć gotowy, tematyczny zestaw prezentowy bez wydawania dużych pieniędzy.

Klienci zwracają uwagę nie tylko na sam motyw, ale też na spójność całej kolekcji. Wszystkie elementy utrzymane są w podobnej kolorystyce i stylu, co pozwala łatwo skompletować pasujące do siebie dodatki. Dzięki temu nawet niewielkie zmiany, jak nowy kubek czy poszewka, potrafią odmienić wnętrze i nadać mu bardziej osobisty charakter.

Wiele wskazuje na to, że ta kolekcja szybko zniknie ze sklepów, podobnie jak wcześniejsze serie tematyczne. Jeśli więc ktoś jest miłośnikiem czworonogów albo szuka oryginalnych, a jednocześnie niedrogich dodatków do domu, warto zajrzeć do Pepco wcześniej niż później. Jamnik w tej odsłonie skradł serca klientów i wszystko wskazuje na to, że jeszcze długo będzie jednym z ulubionych motywów zakupowych tego sezonu.