Grał Basię Rogowską w "M jak miłość". Teraz to Cody. "Jestem osobą transpłciową"

"M jak miłość" niezmiennie przyciąga przed telewizory tłumy widzów, a przez prawie trzy dekady emisji na planie pojawiło się mnóstwo znanych twarzy. Zanim Karinie Woźniak powierzono rolę Basi Rogowskiej, w latach 2014-2020 postać córki Marysi (Małgorzata Pieńkowska) oraz Artura (Robert Moskwa) odgrywał Cody Wudkiewicz, który obecnie określa siebie jako osobę niebinarną i posługuje się męskimi zaimkami.

Jak Cody wspomina grę w M jak miłość?

Rosnąca aktywność Cody'ego w internecie sprawiła, że jego twarz wydawała się wielu obserwatorom dziwnie znajoma. W komentarzach pod nagraniami coraz częściej pojawiały się domysły, czy to on wcielał się w postać latorośli Rogowskich w słynnej telenoweli Telewizji Polskiej.

Hej, z tej strony Cody. Ostatnio zauważyłem, że dość sporo pytań się pojawiło odnośnie tego, czy to ja grałem młodszą Basię Rogowską w "M jak miłość". Odpowiedź na to pytanie brzmi - tak, to ja. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak wyglądał plan zdjęciowy z perspektywy dziecka, to możecie śmiało pytać – poinformował w swoich mediach społecznościowych we wrześniu.

Zgodnie z przewidywaniami, pytań od zaintrygowanych internautów pojawiło się bardzo dużo.

Odejście z M jak miłość. Transpłciowy aktor zdradza powody

Cody chętnie przybliżył fanom swoje przeżycia związane z obecnością na planie serialu. Jego przygoda z produkcją zakończyła się w 2020 roku, co, jak wyjaśnił w sieci, było decyzją twórców, lecz jemu samemu bardzo to odpowiadało. Od jakiegoś czasu czuł, że rola Basi mu nie służy. Kiedy scenariusz zaczął wymagać od postaci córki Rogowskich więcej dojrzałości, produkcja zdecydowała się zaangażować Karinę Woźniak.

Mniej więcej na rok przed zerwaniem umowy czułem, że niezbyt pozytywnie na mnie wpływa granie tam i chciałem już zakończyć tę umowę, ale musiałem czekać na jakiś sygnał z ich strony i tak się składało, że nadchodziło granie takich trudniejszych scen jako Basia Rogowska, pod tytułem sceny, że ona już dorastała jako nastolatka, miała mieć chłopaka, itd. Ja byłem za bardzo dziecinny na granie takich scen i po prostu produkcja postanowiła, że będzie lepiej, jeśli ktoś inny zagra Basię. Tak właśnie zakończył się kontrakt między mną a "M jak miłość".

Wudkiewicz otwarcie i z dumą podkreśla swoją transpłciowość. Niedawno pochwalił się w sieci informacją o zaręczynach ze swoim partnerem! Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć, by zobaczyć, jak obecnie prezentuje się pierwsza Basia Rogowska z "M jak miłość".

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