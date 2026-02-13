Zalia, Pezet i Żabson w jednej piosence! Oto nowy singiel "TATU"

Def Jam World Tour to projekt, który na stałe wpisał się w krajobraz polskiej sceny muzycznej. Tym razem artyści wyruszyli do Los Angeles, by tam tworzyć bez ograniczeń i szukać inspiracji w kalifornijskim słońcu. Efektem tej podróży jest singiel "TATU", w którym połączyli siły Zalia, Pezet i Żabson. O czym jest nowy singiel Zalii, Pezeta i Żabsona? "TATU" to utwór o bliskości i trwałych śladach, które zostają z nami na długo. Jak tatuaż. W singlu spotykają się trzy różne, ale doskonale uzupełniające się style. Pezet, legenda polskiego hip-hopu, Żabson, który nie boi się eksperymentów, i Zalia, artystka balansująca na granicy popu i alternatywy.
Produkcja współtwórcy hitu "rockstar"
Singiel "TATU" to nie tylko połączenie talentów trzech artystów, ale również produkcja na najwyższym poziomie. Za brzmienie utworu odpowiada Tank God, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak 21 Savage i Post Malone. Producent był również współtwórcą hitu "rockstar". Całość spina francis, producent wykonawczy Def Jam World Tour: LA.
Betclic wspiera polską scenę muzyczną
Współpraca Def Jam Recordings Poland z Betclic to kolejny krok w zaangażowaniu marki w rozwój polskiej sceny muzycznej.
Muzyka i lifestyle są dziś integralną częścią naszych działań. Współpracowaliśmy z czołowymi raperami w Polsce, wspieraliśmy produkcje wideo, byliśmy obecni na festiwalach i konsekwentnie angażujemy się w rozwój sceny freestyle’owej. Nasza obecność przy tej edycji Def Jam World Tour, w tak mocnym zestawieniu artystów, to nie tylko gwarancja wysokiej jakości muzyki, ale również bogaty, autentyczny content z ich wyjazdu do słonecznego Los Angeles - powiedział Adrian Sztuk, Brand Manager Betclic Polska