Bożena Dykiel nie żyje. Sieć obiegły wyjątkowe kadry z młodości gwiazdy

Bożena Dykiel była artystką formatu, którego nie da się podrobić. Na scenę wkroczyła na początku lat 70. i od razu zaznaczyła swoją obecność, konsekwentnie budując silną pozycję w branży. Doskonale balansowała między komedią a dramatem, nadając każdej postaci unikalny sznyt. Dla jednych pozostanie ikoną klasyków kina, dla innych niezastąpioną Marią Ziębą z serialu "Na Wspólnej". Wielu artystów wspomina ją jako osobę pełną energii i scenicznej odwagi.

Wspomnienie młodości aktorki. Zdjęcia podbijają sieć

Choć młodsza widownia może kojarzyć ją głównie z tasiemca TVN, zamykanie jej dorobku w jednej szufladzie byłoby błędem. Dykiel miała w swoim portfolio znacznie więcej asów w rękawie. Stworzyła galerię wyrazistych bohaterek, które na stałe wpisały się w historię polskiej kinematografii.

Jej talent komediowy błyszczał w takich hitach jak "Wyjście awaryjne" czy kultowe "Alternatywy 4". Każda z tych ról miała ten charakterystyczny pazur i autentyczność, dzięki którym widzowie z miejsca kupowali jej kreacje. Dykiel reprezentowała pokolenie, które budowało potęgę polskiego kina w jego złotych czasach. Obecność aktorki w obsadzie była dla reżyserów gwarancją jakości i wyrazistości.

Oglądając archiwalne fotografie z początków jej drogi zawodowej, trudno nie zauważyć tej samej iskry, która towarzyszyła jej do końca. Już jako młoda adeptka sztuki aktorskiej przyciągała uwagę naturalnością. Choć lata mijały, a wizerunek ewoluował, jedno się nie zmieniło. Była to niesamowita charyzma, która czarowała publiczność przez całe dekady.

