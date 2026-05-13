Matura chemia 2026: odpowiedzi do wszystkich zadań z arkusza CKE 13.05.2026

Matura z chemii na poziomie rozszerzonym - arkusz CKE 13.05.2026
Matura z chemii na poziomie rozszerzonym - odpowiedzi 13.05.2026
Spis treści
- Matura z chemii na poziomie rozszerzonym - arkusz CKE 13.05.2026
- Matura z chemii na poziomie rozszerzonym - odpowiedzi 13.05.2026
- Co w arkuszu maturalnym z chemii 2026? Nasze typy
- Egzamin z chemii 2026 – ile czasu mają uczniowie?
- Kiedy pojawią się oficjalne wyniki i arkusze CKE?
- Możliwe zadania maturalne – sprawdź, czy znasz odpowiedzi
- Możliwe zadania i rozwiązania z arkusza maturalnego z chemii rozszerzonej
Co w arkuszu maturalnym z chemii 2026? Nasze typy
Chociaż na oficjalne informacje i zdjęcia arkuszy musimy poczekać do godziny 12:00, bazując na doświadczeniach z ubiegłych lat i wymaganiach egzaminacyjnych, możemy nakreślić prawdopodobny obraz tegorocznej matury. Każdy arkusz ma swoją żelazną logikę i pewne stałe punkty programu.
Oto zagadnienia, które z niemal stuprocentową pewnością są teraz rozwiązywane przez zdających:
- Królestwo chemii organicznej: Nieodzowny element każdej matury. Spodziewamy się zadań z identyfikacji związków, projektowania ścieżek syntezy, a także analizy właściwości i reakcji alkoholi, fenoli, ketonów, kwasów karboksylowych czy aminokwasów.
- Serce obliczeń chemicznych, czyli stechiometria: Zadania na ustalanie substratu limitującego, obliczanie wydajności procentowej reakcji czy składu mieszanin to absolutny standard.
- Reakcje redoks: Umiejętność bilansowania złożonych równań utleniania i redukcji, często w kontekście właściwości pierwiastków bloku d, jest z pewnością weryfikowana.
- Równowaga i pH: Obliczenia związane ze stałą i stopniem dysocjacji, stałą równowagi chemicznej oraz pH roztworów (w tym buforowych) to kolejny pewnik.
- Struktura atomu i cząsteczek: Pytania o konfiguracje elektronowe, określanie typu hybrydyzacji orbitali czy przewidywanie kształtu cząsteczek regularnie pojawiają się w arkuszach.
Prawdziwym testem umiejętności są jednak zadania problemowe, wymagające łączenia wiedzy z wielu działów i skrupulatnej analizy danych źródłowych w postaci tabel czy wykresów.
Egzamin z chemii 2026 – ile czasu mają uczniowie?
Standardowo, na rozwiązanie arkusza z chemii na poziomie rozszerzonym przewidziano 180 minut. Te trzy godziny to dla wielu wyścig z czasem, wymagający nie tylko ogromnej wiedzy, ale także doskonałej strategii i umiejętności zarządzania czasem, aby zdążyć z wszystkimi, często wieloetapowymi, zadaniami.
Kiedy pojawią się oficjalne wyniki i arkusze CKE?
Choć w sieci zaraz po 12:00 zaroi się od nieoficjalnych odpowiedzi, na te pewne i zweryfikowane trzeba będzie poczekać. Pamiętajmy o oficjalnych terminach:
- Oficjalne arkusze egzaminacyjne CKE publikuje zazwyczaj w ciągu kilku dni po maturze. Będziemy śledzić stronę komisji i poinformujemy, gdy tylko się pojawią.
- Na indywidualne wyniki maturalne, które każdy uczeń sprawdzi w systemie ZIU, trzeba będzie poczekać do początku lipca 2026 roku.
Będziemy aktualizować ten artykuł, gdy tylko zdobędziemy więcej informacji o zadaniach z dzisiejszego egzaminu.
Możliwe zadania maturalne – sprawdź, czy znasz odpowiedzi
Poniżej zamieszczamy przykładowe zadania, które odzwierciedlają typowy poziom trudności matury z chemii. To świetny sposób, by sprawdzić, czy poradzilibyście sobie z wyzwaniami, które prawdopodobnie znalazły się w dzisiejszym arkuszu.
Przykładowe zadanie z chemii organicznej (identyfikacja izomerów)
Treść zadania: Związek A o wzorze sumarycznym C₄H₁₀O poddano próbie Trommera, która dała wynik negatywny. Ten sam związek w reakcji z kwasem solnym tworzy związek B. Związek B poddany działaniu etanolowego roztworu wodorotlenku potasu w podwyższonej temperaturze daje dwa izomeryczne alkeny: związek C (produkt główny) i związek D (produkt uboczny). Zidentyfikuj związki A, B, C i D, podając ich nazwy systematyczne lub wzory półstrukturalne.
Proponowane rozwiązanie:
- Krok 1: Identyfikacja związku A. Skoro próba Trommera jest negatywna, wykluczamy aldehyd. Reakcja z HCl potwierdza, że to alkohol (etery są mniej reaktywne). Powstawanie dwóch różnych alkenów w kolejnym etapie wskazuje na asymetryczną budowę, a więc musi to być alkohol drugorzędowy.
- Związek A: butan-2-ol (
CH₃-CH(OH)-CH₂-CH₃)
- Krok 2: Identyfikacja związku B. Reakcja alkoholu z chlorowodorem to substytucja, w której grupa hydroksylowa zostaje zastąpiona atomem chloru.
- Związek B: 2-chlorobutan (
CH₃-CHCl-CH₂-CH₃)
- Krok 3: Identyfikacja związków C i D. Eliminacja HCl z 2-chlorobutanu przebiega zgodnie z regułą Zajcewa – atom wodoru jest odrywany od atomu węgla uboższego w wodory. Dlatego produktem głównym jest alken z wiązaniem podwójnym wewnątrz łańcucha.
- Związek C (główny): but-2-en (
CH₃-CH=CH-CH₃)
- Związek D (uboczny): but-1-en (
CH₂=CH-CH₂-CH₃)
Przykładowe zadanie obliczeniowe (pH buforu)
Treść zadania: Zmieszano 200 cm³ roztworu kwasu octowego (etanowego) o stężeniu 0,1 mol/dm³ z 100 cm³ roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1 mol/dm³. Oblicz pH powstałego roztworu. Stała dysocjacji kwasu octowego Kₐ = 1,8 · 10⁻⁵.
Proponowane rozwiązanie:
- Krok 1: Obliczamy mole substancji wyjściowych.
- Liczba moli kwasu: n_kwasu = 0,1 mol/dm³ * 0,2 dm³ = 0,02 mol
- Liczba moli zasady: n_zasady = 0,1 mol/dm³ * 0,1 dm³ = 0,01 mol
- Krok 2: Analiza składu roztworu po reakcji. Reakcja zobojętniania:
CH₃COOH + NaOH -> CH₃COONa + H₂O. Widzimy, że zasada (NaOH) jest w niedomiarze, więc przereaguje w całości, tworząc 0,01 mola soli (octanu sodu) i pozostawiając w roztworze 0,01 mola nieprzereagowanego kwasu octowego. Taki układ to bufor octanowy.
- Krok 3: Obliczenie pH buforu. Korzystamy z równania Hendersona-Hasselbalcha: pH = pKₐ + log([sól]/[kwas]). Stosunek stężeń jest równy stosunkowi moli, ponieważ znajdują się w tej samej objętości. pKₐ = -log(1,8 · 10⁻⁵) ≈ 4,74 pH = 4,74 + log(0,01 / 0,01) = 4,74 + log(1) = 4,74
Odpowiedź: pH uzyskanego roztworu wynosi 4,74.
Możliwe zadania i rozwiązania z arkusza maturalnego z chemii rozszerzonej
Treść zadania: Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
|1. Cząsteczki kwasu cynamonowego i kwasu kawowego są chiralne.
|F
|2. Istnieje izomer geometryczny zarówno kwasu cynamonowego, jak i kwasu kawowego.
|P
Treść zadania: Spośród odczynników wymienionych niżej wybierz ten, który pozwala odróżnić kwas kawowy od kwasu cynamonowego, i zaznacz jego wzór. Uzasadnij wybór. Odwołaj się do konsekwencji różnicy w budowie cząsteczek obu kwasów.
Odczynniki: FeCl3 (aq), Br2 (aq), KMnO4 (aq)
Najbardziej prawdopodobna odpowiedź:
Wybrany odczynnik: FeCl3 (aq)
Uzasadnienie: Kwas kawowy posiada dwie grupy hydroksylowe przyłączone bezpośrednio do pierścienia aromatycznego (jest pochodną pirokatechiny), co nadaje mu właściwości fenolu. Związki o charakterze fenoli dają charakterystyczną, barwną reakcję z roztworem chlorku żelaza(III). Kwas cynamonowy nie posiada grup hydroksylowych przy pierścieniu, więc nie ulegnie tej reakcji. Pozwala to na odróżnienie obu kwasów.
Treść zadania: Cząsteczka dwufunkcyjnego, nasyconego związku organicznego X zawiera cztery atomy węgla. Obie grupy funkcyjne tego związku mogą reagować z sodem, ale tylko jedna z nich reaguje z wodorotlenkiem sodu. W wyniku utleniania związku X za pomocą jonów dichromianowych(VI) w obecności jonów H+ otrzymuje się kwas bursztynowy o wzorze HOOC–CH2–CH2–COOH.
Najbardziej prawdopodobna odpowiedź:
Uzasadnienie: Związek X ma 4 atomy węgla i jest nasycony. Posiada dwie grupy funkcyjne, które reagują z sodem - oznacza to obecność grup hydroksylowych (-OH) lub karboksylowych (-COOH). Tylko jedna z nich reaguje z wodorotlenkiem sodu, co wskazuje, że w cząsteczce jest jedna grupa karboksylowa (-COOH). Utlenianie związku X prowadzi do powstania kwasu bursztynowego (kwasu butanodiowego). Oznacza to, że drugą grupą funkcyjną musiała być pierwszorzędowa grupa hydroksylowa (-CH2OH), która utleniła się do grupy karboksylowej. Zatem związek X to kwas 4-hydroksybutanowy.
Wzór półstrukturalny związku X: HO–CH2–CH2–CH2–COOH
Treść zadania: Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) jednego z izomerycznych dimetylobutanali, który nie ulega opisanej reakcji z KOH.
Kontekst: Niektóre aldehydy w obecności mocnych zasad ulegają reakcji dysproporcjonowania [...] Dotyczy to związków, których cząsteczki nie zawierają atomów wodoru związanych z atomem węgla połączonym z grupą aldehydową.
Najbardziej prawdopodobna odpowiedź:
Uzasadnienie: Reakcji Cannizzaro (reakcji z KOH opisanej w zadaniu) ulegają aldehydy, które nie mają atomu wodoru przy węglu α (węglu połączonym z grupą aldehydową). Aby aldehyd nie ulegał tej reakcji, musi posiadać co najmniej jeden atom wodoru przy węglu α. Izomerem dimetylobutanalu spełniającym ten warunek jest 3,3-dimetylobutanal.
Wzór półstrukturalny: CH3–C(CH3)2–CH2–CHO
Treść zadania: Zmieszano alkoholowe roztwory aldehydu benzoesowego (benzenokarboaldehydu) oraz aldehydu mrówkowego (metanalu) i otrzymano ciekłą mieszaninę, w której alkohol był tylko rozpuszczalnikiem. Następnie dodano wodorotlenek potasu. Napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.
Najbardziej prawdopodobna odpowiedź:
Uzasadnienie: Jest to przykład krzyżowej reakcji Cannizzaro. Oba aldehydy (benzoesowy i mrówkowy) nie mają atomów wodoru przy węglu α. W obecności stężonej zasady aldehyd mrówkowy, jako bardziej reaktywny, utlenia się do mrówczanu, a aldehyd benzoesowy redukuje się do alkoholu benzylowego.
Równanie w formie jonowej skróconej: C6H5CHO + HCHO + OH- → C6H5CH2OH + HCOO-
Treść zadania: Przeprowadzono doświadczenie, do którego użyto odczynnika Tollensa i roztworu pewnego cukru wybranego spośród podanych poniżej: glukoza, fruktoza, maltoza, sacharoza. Wynik doświadczenia przedstawiono na zdjęciu. Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
|1. Wynik doświadczenia pokazany na zdjęciu zaobserwowano po dodaniu do odczynnika Tollensa roztworu maltozy.
|P
|2. Każdy z wymienionych cukrów wykazuje właściwości redukujące.
|F
Uzasadnienie do odpowiedzi:
- Na zdjęciu widać probówkę z lustrem srebrowym, co jest pozytywnym wynikiem próby Tollensa. Próba ta wykrywa właściwości redukujące. Maltoza jest cukrem redukującym, więc da pozytywny wynik. (Prawda)
- Spośród wymienionych cukrów (glukoza, fruktoza, maltoza, sacharoza), sacharoza jest cukrem nieredukującym, ponieważ nie posiada wolnej grupy hemiacetalowej. W związku z tym nie wykazuje właściwości redukujących i nie daje pozytywnego wyniku w próbie Tollensa. (Fałsz)