Maluma po raz drugi zostanie ojcem. Ujawnił płeć dziecka

Maluma wielokrotnie podkreślał, że jego największym marzeniem jest założenie rodziny. Spełnił je w 2024 roku, gdy na świat przyszła jego córka Paris, owoc miłości z kolumbijską architektką Susaną Gomez. Wraz z narodzinami córki Juan Luis całkowicie przewartościował swoje życie i podejście do kariery muzycznej.

Wydaje ci się, że im więcej robisz, tym lepiej ona będzie miała. Ale nie, koniec końców było zupełnie odwrotnie. Zrozumiałem to dopiero, gdy to wszystko się wydarzyło i dzięki Bogu mogłem przejrzeć na oczy i zatrzymać się w momencie, który był kluczowy - mówił w wywiadzie dla "Vogue".

Dziś - zamiast stawiać na spełnianie amerykańskiego snu - Maluma stawia przede wszystkim na docenienie miejsca, z którego pochodzi. Przywiązanie i miłość do rodzinnego Medellin, miasta w Kolumbii, stanowi mowy przewodni jego nowej ery "Loco x Volver". Nowa płyta 32-latka ukaże się na rynku już w najbliższy piątek, 15 maja.

Maluma i Susana Gomez spodziewają się dziecka

W wielu krajach na świecie Dzień Matki jest obchodzony 10 maja. Chcąc uczcić ten wyjątkowy dzień, Maluma podzielił się z fanami elektryzującym newsem. Artysta i jego partnerka Susana Gomez spodziewają się drugiego dziecka! Podczas imprezy promującej "Loco x Volver" piosenkarz uchylił rąbka tajemnicy na temat płci dziecka. Wspólnie z ukochaną wyczekują przyjścia na świat ich pierwszego syna.

Maluma zostanie tatą. Ujawnił płeć dziecka

Błękitne serduszko w opisie do fotografii, na której widzimy, jak Maluma i Paris całują ciążowy brzuszek przyszłej mamy, nie było użyte przypadkiem. Artysta oficjalnie potwierdził, że wspólnie z ukochaną spodziewają się syna. Na ten moment nie wiadomo jednak, jak planują dać na imię swojej kolejnej pociesze. Warto wspomnieć, iż imię dla córki było bezpośrednio powiązane z miejscem, gdzie... została ona poczęta.