Nie żyje Ken Urker, partner Gypsy Rose Blanchard. Zmarł w dniu 33. urodzin

Spis treści
Nie żyje Ken Urker. Partner Gypsy Rose Blanchard i ojciec jej córki odszedł w wieku 33 lat
Wiadomość o śmierci 33-letniego Kena Urkera głęboko poruszyła zarówno jego rodzinę, jak i internautów śledzących losy Gypsy Rose Blanchard. Zmarły mężczyzna był jej życiowym partnerem i ojcem nowo narodzonej Aurory Rainy. Po przerwie w związku, para wróciła do siebie, a pod koniec 2024 roku cieszyli się z narodzin pierwszego dziecka.
Amerykańskie serwisy informacyjne podają, że do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 33. urodzin Urkera. Gypsy Rose Blanchard bezskutecznie próbowała dodzwonić się do ukochanego z życzeniami, co wywołało niepokój wśród ich najbliższych.
Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie
Tajemnicza śmierć narzeczonego Gypsy Rose Blanchard. Ciało 33-latka odnaleziono w Luizjanie
Serwis TMZ poinformował, że to brat Gypsy, Dylan, odkrył zwłoki Kena Urkera w jego posiadłości w stanie Luizjana. Natychmiast powiadomiono odpowiednie służby, a zgłoszenie wpłynęło do biura lokalnego szeryfa krótko po godzinie 18:15. Przybyli na miejsce ratownicy i policjanci stwierdzili zgon 33-latka.
Obecnie służby nie podają informacji na temat przyczyny śmierci mężczyzny. Śledczy pracują nad ustaleniem wszystkich faktów związanych z tym nagłym odejściem i wyjaśnieniem, co mogło doprowadzić do tragedii w domu Urkera.
Potwierdzenie tej tragicznej wiadomości pojawiło się również na TikToku, gdzie siostra zmarłego, Autumn, poinformowała o jego śmierci podczas poruszającej transmisji. Strata 33-latka to ogromny ból dla całej rodziny.
Ken Urker i Gypsy Rose Blanchard rozpoczęli swoją znajomość w 2017 roku, w bardzo nietypowych okolicznościach. Kobieta odsiadywała wtedy wyrok za współudział w morderstwie swojej matki, Dee Dee Blanchard. Urker napisał do niej po emisji filmu dokumentalnego ukazującego dramat dziewczyny zmagającej się z matką cierpiącą na zastępczy zespół Münchhausena.
Zobacz też: Nie żyje uczestnik "Must Be The Music". Ciężko chorował!
Znajomość listowna przerodziła się w uczucie. Oświadczyny Kena miały miejsce w 2018 roku, jednak po pewnym czasie relacja została zerwana. Para postanowiła się rozstać.
Życie prywatne Gypsy wciąż pozostawało pod lupą mediów. W 2022 roku poślubiła Ryana Andersona, ale to małżeństwo zakończyło się tuż po jej zwolnieniu z więzienia na przełomie lat 2023 i 2024.
Niedługo potem, wiosną 2024 roku, Gypsy Rose Blanchard i Ken Urker ponownie zostali parą. Uczucie odżyło błyskawicznie, a zwieńczeniem ich powrotu do siebie były narodziny córki, Aurory Rainy, pod koniec tego samego roku.