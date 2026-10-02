Nie żyje Ken Urker, partner Gypsy Rose Blanchard. Zmarł w dniu 33. urodzin

Nie żyje Ken Urker. Partner Gypsy Rose Blanchard i ojciec jej córki odszedł w wieku 33 lat

Wiadomość o śmierci 33-letniego Kena Urkera głęboko poruszyła zarówno jego rodzinę, jak i internautów śledzących losy Gypsy Rose Blanchard. Zmarły mężczyzna był jej życiowym partnerem i ojcem nowo narodzonej Aurory Rainy. Po przerwie w związku, para wróciła do siebie, a pod koniec 2024 roku cieszyli się z narodzin pierwszego dziecka.

Amerykańskie serwisy informacyjne podają, że do tragicznego zdarzenia doszło w dniu 33. urodzin Urkera. Gypsy Rose Blanchard bezskutecznie próbowała dodzwonić się do ukochanego z życzeniami, co wywołało niepokój wśród ich najbliższych.

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Tajemnicza śmierć narzeczonego Gypsy Rose Blanchard. Ciało 33-latka odnaleziono w Luizjanie

Serwis TMZ poinformował, że to brat Gypsy, Dylan, odkrył zwłoki Kena Urkera w jego posiadłości w stanie Luizjana. Natychmiast powiadomiono odpowiednie służby, a zgłoszenie wpłynęło do biura lokalnego szeryfa krótko po godzinie 18:15. Przybyli na miejsce ratownicy i policjanci stwierdzili zgon 33-latka.

Obecnie służby nie podają informacji na temat przyczyny śmierci mężczyzny. Śledczy pracują nad ustaleniem wszystkich faktów związanych z tym nagłym odejściem i wyjaśnieniem, co mogło doprowadzić do tragedii w domu Urkera.

Potwierdzenie tej tragicznej wiadomości pojawiło się również na TikToku, gdzie siostra zmarłego, Autumn, poinformowała o jego śmierci podczas poruszającej transmisji. Strata 33-latka to ogromny ból dla całej rodziny.

Ken Urker i Gypsy Rose Blanchard rozpoczęli swoją znajomość w 2017 roku, w bardzo nietypowych okolicznościach. Kobieta odsiadywała wtedy wyrok za współudział w morderstwie swojej matki, Dee Dee Blanchard. Urker napisał do niej po emisji filmu dokumentalnego ukazującego dramat dziewczyny zmagającej się z matką cierpiącą na zastępczy zespół Münchhausena.

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Znajomość listowna przerodziła się w uczucie. Oświadczyny Kena miały miejsce w 2018 roku, jednak po pewnym czasie relacja została zerwana. Para postanowiła się rozstać.

Życie prywatne Gypsy wciąż pozostawało pod lupą mediów. W 2022 roku poślubiła Ryana Andersona, ale to małżeństwo zakończyło się tuż po jej zwolnieniu z więzienia na przełomie lat 2023 i 2024.

Niedługo potem, wiosną 2024 roku, Gypsy Rose Blanchard i Ken Urker ponownie zostali parą. Uczucie odżyło błyskawicznie, a zwieńczeniem ich powrotu do siebie były narodziny córki, Aurory Rainy, pod koniec tego samego roku.

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