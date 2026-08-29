Wpadka Mery Spolsky na koncercie. "Ktoś chce się wpi**dolić na scenę". To był Trzaskowski!

Mery Spolsky wystąpiła na Campusie Polska

Campus Polska to wydarzenie, które słynie z debat polityków, ale jest tam więcej atrakcji. Jedną z nich są występy znanych artystów. W tym roku w tym gronie była Mery Spolsky. Jak można było się spodziewać, gwiazda zaskoczyła swoją stylizacja. Na scenie pojawiła się w skąpym stroju, który częściowo pokazywał jej pośladki. Kuse spodenki uzupełniły tylko stanik i czerwone kozaki. Choć Mery lubi odważne stroje, nie lubi gdy ktoś próbuje robić jej niefortunne zdjęcia. Z tego względu zaliczyła dosyć dużą wpadkę! Artystka pomyliła fotografa z samym organizatorem wydarzenia!

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Mery Spolsky miała wpadkę przed Trzaskowskim

Po wykonaniu ostatniego utworu Mery Spolsky postanowiła zejść do fanów. Ci prosili ją jednak, żeby jednak została i wykonała jeszcze jedną piosenkę. W tym momencie piosenkarka zauważyła, że ktoś zbliża się w jej kierunku, myśląc że był to fotoreporter. Nagle krzyknęła do mikrofonu: "poczekajcie, bo ktoś tutaj chce się jeszcze wpi**dolić na scenę". Jakie było jej zdziwienie, gdy chwilę później zdała sobie sprawę, że był to sam Rafał Trzaskowski! Gwiazda próbowała naprawić sytuację i powiedziała: "no to gospodarzu, chodźżeż na scenę, pogratulujesz nam". Moment później prezydent Warszawy stał już obok niej.

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Czym jest Campus Polska?

Campus Polska Przyszłości to coroczne wydarzenie społeczno-polityczne organizowane przez środowisko związane z Rafałem Trzaskowskim. Gromadzi młodych ludzi, polityków, ekspertów, dziennikarzy i przedstawicieli organizacji społecznych. Uczestnicy biorą udział w debatach, panelach, warsztatach i wydarzeniach kulturalnych, dyskutując m.in. o demokracji, Europie, klimacie, edukacji i przyszłości Polski. Celem Campusu jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i aktywizacji młodego pokolenia.