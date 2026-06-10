Wiktoria Gąsiewska wypoczywa w panterkowym bikini. Aktorka po pracy wskoczyła na leżak. Wszystko pokazała!

Wiktoria Gąsiewska odpoczywa w bikini po pracy

Znana z ekranów telewizyjnych 27-letnia Wiktoria Gąsiewska regularnie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Aktorka zamieściła na Instagramie nagranie ze swojego wypoczynku. Widać na nim zadowoloną gwiazdę, która w przerwie od zawodowych obowiązków opala się w skąpym bikini z motywem zwierzęcym. Ciesząca się doskonałym nastrojem celebrytka wykorzystała wolne chwile i sprzyjającą wiosenną aurę do relaksu na leżaku.

Obserwowana przez milion użytkowników celebrytka wyznała na swoim profilu:

„Prosto z pracy na leżak. Zrobiłam się bardzo pazerna na słońce”.

Gwiazda spędzała wolny czas na świeżym powietrzu w obecności swoich psów. Sielankowy odpoczynek na słońcu przerwał jednak nagły komunikat meteorologiczny. Aktorka otrzymała alert pogodowy informujący o zbliżających się gwałtownych burzach, porywistym wietrze i silnych opadach deszczu. Zmieniająca się błyskawicznie aura zmusiła celebrytkę do poszukiwania bezpiecznego schronienia.

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Wiktoria Gąsiewska uwielbia słoneczną pogodę i wakacje

Młoda aktorka wielokrotnie udowadniała swoją słabość do wysokich temperatur. W marcu gwiazda zdecydowała się na zagraniczny wyjazd na Dominikanę, gdzie panowały doskonałe warunki atmosferyczne. Podczas urlopu na Karaibach chętnie pozowała do zdjęć w skąpych strojach kąpielowych w cieniu palmowych liści. Gorące klimaty ewidentnie sprzyjają celebrytce w udanej regeneracji sił po pracy.

Fani zasypali aktorkę licznymi komplementami w komentarzach pod wakacyjnymi fotografiami:

„Przepiękne, boskie, cudowne”, „Pięknie”, „Piękna. Udanego zasłużonego pobytu!”, „Przepiękna, boska Wiktoria”, „Piękna jesteś”.

Krótko po egzotycznym urlopie, w maju, aktorka pojawiła się we francuskim Cannes. Na Lazurowym Wybrzeżu ponownie dopisała jej idealna pogoda. Podczas zagranicznego pobytu Wiktoria Gąsiewska spacerowała w krótkiej spódniczce oraz zjawiskowej, czerwonej sukni z falbanami. Eleganckie kreacje sprawiły, że polska gwiazda prezentowała się w obiektywach aparatów niczym prawdziwa księżniczka.

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