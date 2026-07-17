Alert RCB na dziś, noc i jutro (17-18.06.2026)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zagrożeniu związanym z burzami, które mogą pojawić się 17 i 18 lipca. W komunikacie mowa o burzach z gradem i silnym wietrze, a także o możliwych przerwach w dostawie prądu.

RCB zwraca też uwagę na przedmioty pozostawione na balkonach, parapetach i podwórkach. Według alertu to właśnie je należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności, by nie zostały porwane przez wiatr.

Burze z gradem i silny wiatr. Gdzie obowiązuje ostrzeżenie?

Alert wysłano do odbiorców przebywających na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Ostrzeżenie objęło także wybrane powiaty w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Chodzi odpowiednio o część powiatów na Warmii i Mazurach, w północnej i centralnej części Mazowsza wraz z Warszawą, wybrane powiaty województwa świętokrzyskiego oraz powiaty bieszczadzki, jasielski, krośnieński, leski i sanocki, a także Krosno.

Co robić, gdy obowiązuje takie ostrzeżenie?

RCB zaleca przede wszystkim usunięcie z parapetów i podwórek wszystkich rzeczy, które może porwać wiatr, a także przeparkowanie samochodów, jeśli stoją pod drzewami. Warto też zamknąć okna i drzwi oraz przygotować latarki z zapasem baterii, bo wiatr może uszkodzić linie energetyczne.

Jeżeli to możliwe, najlepiej pozostać w domu. Osoby będące na zewnątrz powinny jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie i nie zatrzymywać się pod drzewami. RCB przypomina również o bezpieczeństwie zwierząt przebywających na zewnątrz oraz o ostrożnej jeździe samochodem ze względu na ryzyko łamiących się konarów i silnych podmuchów na otwartej przestrzeni.