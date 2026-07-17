Dariusz Kamys w poruszających słowach wspomina Joannę Kołaczkowską. Opublikował wyjątkowy portret

Wzruszający hołd dla Joanny Kołaczkowskiej. Te słowa zostaną z fanami na długo

Pierwsza rocznica śmierci Joanny Kołaczkowskiej, wybitnej postaci polskiej sceny kabaretowej, przypada 17 lipca 2026 roku. Swoim talentem, nieprzeciętnym poczuciem humoru i charyzmą przez wiele lat zdobywała serca publiczności. Jej zgon, po heroicznej walce z nowotworem, stanowił dotkliwy cios dla bliskich oraz niezliczonych wielbicieli, którzy do dziś wspominają ją z wielkim rozrzewnieniem. W ten szczególny dzień głos zabrał Dariusz Kamys, jej długoletni partner ze sceny i oddany przyjaciel. Jego słowa opublikowane w mediach społecznościowych błyskawicznie się rozeszły, wywołując mnóstwo poruszonych komentarzy.

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Rok po śmierci Joanny Kołaczkowskiej. Dariusz Kamys nie wytrzymał. "Kiedyś się spotkamy"

Przez długi czas Joanna Kołaczkowska stanowiła jeden z najważniejszych elementów Kabaretu Hrabi i należała do najbardziej znanych polskich artystek kabaretowych. Sympatia widzów była zasługą jej wyjątkowego warsztatu aktorskiego, talentu do improwizacji oraz unikalnego sposobu kreowania ról scenicznych.

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W 2025 roku do przestrzeni publicznej trafiła informacja o jej walce z rakiem. Pomimo ogromnego wsparcia ze strony rodziny, a także tysięcy krzepiących słów od fanów i przedstawicieli świata kultury, 59-letnia artystka odeszła 17 lipca 2025 roku. Wydarzenie to głęboko wstrząsnęło polskim środowiskiem rozrywkowym. Ciało Joanny Kołaczkowskiej spoczęło na warszawskich Powązkach.

W rok po tych tragicznych wydarzeniach Dariusz Kamys oddał hołd swojej scenicznej partnerce w niesamowicie osobisty sposób. Artysta udostępnił w internecie własnoręcznie namalowany obraz, który ukazuje Joannę Kołaczkowską. Do portretu dołączył zwięzły, acz mocny w przekazie komentarz.

Twórca nie krył, że mimo biegnącego czasu, jego tęsknota za przyjaciółką nie maleje. Jego proste słowa wywołały głębokie emocje zarówno wśród sympatyków Kabaretu Hrabi, jak i ludzi ze świata artystycznego. Swój wpis spuentował zdaniem: „Kiedyś się spotkamy”, które przez wielu użytkowników sieci zostało zinterpretowane jako symboliczne pożegnanie z ukochaną artystką.

Post błyskawicznie zyskał mnóstwo reakcji i komentarzy. Internauci wracali pamięcią do najsłynniejszych skeczy z udziałem Joanny Kołaczkowskiej, wyrażając wdzięczność za mnóstwo śmiechu i wzruszeń, a także przyznawali, że nadal trudno im uwierzyć w to, co się stało. Wiele z opublikowanych głosów podkreślało, że po odejściu artystki pozostała ogromna pustka, której nic nie jest w stanie zapełnić.

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