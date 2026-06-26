Wielki powrót ikon “Podziemnego Kręgu”! Wspólne zdjęcia Edwarda Nortona i Brada Pitta na Mundialu rozgrzały Internet i stały się memami!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-26 15:40

Trwający wciąż tegoroczny Mundial to wydarzenie które stwarza okazję do zaobserwowania na trybunach największych ikon, tak ze świata muzyki, jak i kina! Teraz podczas jednego z meczy zauważeni zostali aktorzy Edward Norton i Brad Pitt! Zdjęcia dwóch ikon, które zagrały wspólnie w kultowym filmie "Podziemny Krąg" z miejsca podbiły Internet!

Edward Norton w beżowej czapce i szarej bluzie siedzi z mikrofonem, uśmiechając się; z prawej zbliżenie na twarz Brada Pitta z wąsikiem i kozia bródką. W tle widoczne małe ujęcia aktorskiego duetu na Mundialu. Więcej o ich wspólnym występie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Bridget Laudien/Eva Rinaldi/X - @SportsCenter/ CC BY-SA 3.0

Wciąż trwają przypadające na ten rok Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Tym razem Mundial ma miejsce na terenie aż trzech państw: Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Na ten moment nadal rozgrywane są mecze w ramach fazy grupowej, coraz bliżej jednak do kolejnej - pucharowej.

Tak duże wydarzenie przyciąga uwagę fanów i fanek sportu z całego świata. Do grona tego zaliczają się także największe światowe gwiazdy muzyki czy kina - jak chociażby Edward Norton i Brad Pitt!

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Gwiazdy kultowego "Podziemnego Kręgu" przyłapane na meczu!

To na koncie SportsCenter na portalu "X" pojawiło się zdjęcie, przedstawiające aktorów, rozmawiających ze sobą na trybunach na stadionie SoFi w Inglewood w Kalifornii w czwartek 25 czerwca. Edward Norton i Brad Pitt oglądali wspólnie mecz między reprezentacją Stanów Zjednoczonych i Turcji (wygrany na rzecz drugiej wynikiem 3:2).

Panowie pojawili się na meczu w odpowiednich strojach. Brad Pitt miał na sobie koszulkę reprezentacji Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, Edward Norton zaś zdecydował się na muzyczny akcent, gdyż wystąpił w t-shircie z nazwą zespołu Radiohead.

Zdjęcia słynnych aktorów natychmiastowo obiegły sieć i stały się memami samymi w sobie. Wszystko to ze względu na fakt, iż Panowie wystąpili razem w kultowej produkcji Podziemny Krąg, w której wcielili się de facto w jedną postać! Nic więc dziwnego, że samo SportsCenter podpisało fotki słowami: "Edward Norton rozmawia sam ze sobą podczas meczu USA-Turcja".

Brad Pitt kiedyś i dziś:

Brad Pitt kiedyś i dziś
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"Podziemny krąg" - klasyka kina z lat 90.

Film Podziemny krąg trafił na ekrany kin w 1999 roku. Produkcja, oparta na książce Chucka Palahniuka pod tym samym tytułem, wzbudziła bardzo duże kontrowersje, ze względu na zawarte w nim sceny przemocy. Choć początkowo film nie stał się sukcesem kasowym, dziś już cieszy się statusem kultowego.

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Pytanie 1 z 10
Przedstawicielem jakiego pokolenia jest główny bohater filmu?

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