Wielki powrót ikon “Podziemnego Kręgu”! Wspólne zdjęcia Edwarda Nortona i Brada Pitta na Mundialu rozgrzały Internet i stały się memami!

Wciąż trwają przypadające na ten rok Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Tym razem Mundial ma miejsce na terenie aż trzech państw: Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Na ten moment nadal rozgrywane są mecze w ramach fazy grupowej, coraz bliżej jednak do kolejnej - pucharowej.
Tak duże wydarzenie przyciąga uwagę fanów i fanek sportu z całego świata. Do grona tego zaliczają się także największe światowe gwiazdy muzyki czy kina - jak chociażby Edward Norton i Brad Pitt!
Gwiazdy kultowego "Podziemnego Kręgu" przyłapane na meczu!
To na koncie SportsCenter na portalu "X" pojawiło się zdjęcie, przedstawiające aktorów, rozmawiających ze sobą na trybunach na stadionie SoFi w Inglewood w Kalifornii w czwartek 25 czerwca. Edward Norton i Brad Pitt oglądali wspólnie mecz między reprezentacją Stanów Zjednoczonych i Turcji (wygrany na rzecz drugiej wynikiem 3:2).
Panowie pojawili się na meczu w odpowiednich strojach. Brad Pitt miał na sobie koszulkę reprezentacji Stanów Zjednoczonych w piłce nożnej, Edward Norton zaś zdecydował się na muzyczny akcent, gdyż wystąpił w t-shircie z nazwą zespołu Radiohead.
Zdjęcia słynnych aktorów natychmiastowo obiegły sieć i stały się memami samymi w sobie. Wszystko to ze względu na fakt, iż Panowie wystąpili razem w kultowej produkcji Podziemny Krąg, w której wcielili się de facto w jedną postać! Nic więc dziwnego, że samo SportsCenter podpisało fotki słowami: "Edward Norton rozmawia sam ze sobą podczas meczu USA-Turcja".
Brad Pitt kiedyś i dziś:
"Podziemny krąg" - klasyka kina z lat 90.
Film Podziemny krąg trafił na ekrany kin w 1999 roku. Produkcja, oparta na książce Chucka Palahniuka pod tym samym tytułem, wzbudziła bardzo duże kontrowersje, ze względu na zawarte w nim sceny przemocy. Choć początkowo film nie stał się sukcesem kasowym, dziś już cieszy się statusem kultowego.