Wersow odsłoniła ciążowy brzuszek na gali. Wszyscy jednak patrzyli na jej fryzurę

Wersow doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę mediów, a jej wejście na Bestsellery Empiku to materiał na viral. Gwiazda postawiła na biały, dwuczęściowy komplet, który idealnie łączył elegancję z odrobiną szaleństwa. Długa, rozkloszowana spódnica nadawała sylwetce lekkości, ale to góra zrobiła największą robotę. Krótka, oversize’owa koszula z długim rękawem całkowicie odsłoniła zaokrąglony brzuch influencerki. Wersow dumnie pozowała, czule podtrzymując go rękami, co nadało całej prezentacji bardzo osobistego i intymnego charakteru.

Inspiracja prosto z USA?

Trudno nie zauważyć tutaj wyraźnego nawiązania do stylu Rihanny, która jako jedna z pierwszych przełamała tabu i z dumą eksponowała ciążowe kształty na czerwonych dywanach. Nasza rodzima gwiazda internetu poszła tym samym, odważnym tropem. Zamiast ukrywać błogosławiony stan pod warstwami materiału, Wersow uczyniła z niego główny atut stylizacji. Minimalistyczna biel zestawu świetnie kontrastowała z otoczeniem, tworząc look, który z pewnością zostanie zapamiętany na długo.

Fikuśne sploty na głowie

Osobny akapit należy się fryzurze, bo tutaj działo się naprawdę sporo. To nie było zwykłe upięcie, a prawdziwa konstrukcja architektoniczna. Włosy influencerki zostały zaplecione w grube warkocze, które następnie uformowano w skomplikowane pętle na czubku głowy. Całość przypominała rzeźbiarską formę i idealnie dopełniała ten nieszablonowy, artystyczny look.

Dodatki z pazurem

Choć biel dominowała, Wersow zadbała o to, by stylizacja nie była zbyt grzeczna. Do jasnego zestawu dobrała masywne, czarne botki i pasującą torebkę, co nadało całości nowoczesnego, nieco surowego sznytu. Ciekawym detalem były też kolorowe napisy i bazgroły widoczne na ubraniu. Kropkę nad „i” postawiła złota biżuteria – duże kolczyki i bransoletki dodały blasku, sprawiając, że influencerka błyszczała w świetle fleszy.

