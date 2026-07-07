Wersow i Friz czekają na narodziny synka. Zorganizowali baby shower na bogato!

Wersow i Friz przygotowują się na powitanie synka. Tak wyglądało ich baby shower

Weronika "Wersow" Wiśniewska przygotowała zachwycające przyjęcie, podczas którego wspólnie z bliskimi świętowała zbliżające się narodziny drugiego dziecka. Na uroczystości dominowały błękitne balony tworzące ozdobne łuki oraz pastelowe dekoracje z motywem zwierząt, co od razu zdradzało, że znana influencerka i Karol "Friz" Wiśniewski spodziewają się chłopca.

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Quiz. Czym się zajmuje ten influencer? Pokaż, że znasz się na "internetach". Za 8 punktów bijemy brawo Pytanie 1 z 9 Czym się zajmuje Anna Lewandowska? Tematyką fitness Zdrowym odżywianiem Obie odpowiedzi są poprawne Następne pytanie

Na udostępnionych w sieci fotografiach widać, że Weronika pozowała w długiej, koronkowej sukni w białym kolorze. Kreacja pięknie eksponowała jej ciążowy brzuszek. Z kolei Karol zdecydował się na elegancką, jasną stylizację. Uwagę internautów przykuła też mała Maja, która promiennie uśmiechała się do obiektywu i z radością tuliła do rodziców. Para nie kryła ogromnego wzruszenia, przyznając, że zarówno oni, jak i starsza siostra z niecierpliwością odliczają dni do powitania nowego członka rodziny.

Our Dream Baby Shower. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy byli z nami w tym czasie i celebrowali go razem z nami - zaczęła Weronika.

Synku - my i Twoja starsza siostra nie możemy się już Ciebie doczekać i z całego serca wypatrujemy chwili, w której będziemy mogli Cię poznać i przytulić.

Historia związku Wersow i Friza

Relacja Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego od dawna budzi ogromne zainteresowanie wśród internautów. Zakochani są razem od 2018 roku, jednak na początku utrzymywali swój związek w tajemnicy. Z biegiem czasu stali się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych twórców w polskim internecie, rozwijając swoje kariery i dzieląc się z fanami prywatnymi chwilami. W czerwcu 2023 roku powitali na świecie córkę Maję, a w kolejnych latach sformalizowali swój związek podczas uroczystości ślubnej. Na początku 2026 roku poinformowali, że ponownie zostaną rodzicami.

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Kilka miesięcy temu influencerzy potwierdzili, że tym razem spodziewają się chłopca. Przygotowania do powitania malucha trwają, a zorganizowane baby shower było doskonałą okazją do świętowania z bliskimi i odliczania do porodu. Po opublikowaniu zdjęć z przyjęcia, w sekcji komentarzy posypały się liczne gratulacje od fanów.

"Czekamy", "Werka!!! Wyglądasz obłędnie!", "Piękna rodzinka", "Wow! Fenomenalnie!", "Wera, wyglądasz przepięknie w tej sukience naprawdę" - komentowali.

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