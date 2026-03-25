Trzeci dzień na ESKA Odwołuje Zimę 2026. Odkryj z nami wyspę LA GOMERA!

Odkryj z nami wyspę LA GOMERA!

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-25 23:35

Nasz rejs trwa w najlepsze! Trzeci dzień akcji ESKA Odwołuje Zimę przyniósł kolejną wyspę do odkrycia. Tym razem zacumowaliśmy na malowniczej La Gomerze. Wspólnie z Roxie Węgiel, Darią Ładochą oraz naszą ekipą słuchaczy ruszyliśmy na podbój jej najpiękniejszych zakątków. I choć pogoda postanowiła nas sprawdzić, nawet ulewny deszcz nie zdołał popsuć nam doskonałych humorów!

Trudno w to uwierzyć, ale to już trzeci dzień akcji ESKA Odwołuje Zimę 2026! Wszyscy mamy wrażenie, jakbyśmy weszli na pokład zaledwie chwilę temu. Po Teneryfie, gdzie rozpoczęliśmy naszą morską przygodę na statku Costa Fortuna i odwiedzinach na La Palmie, przyszedł czas na kolejny przystanek - dziką i zachwycającą La Gomerę.

Wspólnie z gwiazdami tegorocznej edycji, Roxie Węgiel i Darią Ładochą, oraz naszymi niezawodnymi słuchaczami, ruszyliśmy w głąb wyspy, by odkryć jej najdziksze zakątki. Choć aura nas nie rozpieszczała, humory dopisywały każdemu. W końcu w takim towarzystwie żadna pogoda nie jest straszna! La Gomera od razu skradła nasze serca swoim niepowtarzalnym klimatem: soczystą zielenią, stromymi wzgórzami i malowniczymi wodospadami. W tym miejscu po prostu nie da się nie zakochać od pierwszego wejrzenia.

ESKA Odwołuje Zimę - La Gomera z Roxie i Darią Ładochą

To był niezwykle aktywny dzień. Zaczęliśmy go tak, jak należy - od aromatycznej kawy, która dodała nam energii na kolejne godziny intensywnego zwiedzania. Mimo napiętego grafiku, znaleźliśmy czas na chwilę oddechu na plaży i pamiątkowe sesje zdjęciowe - bezpośrednio nad wodą, jak i w drodze powrotnej. Takich widoków nie można było zmarnować! Zobaczcie sami, jak wyglądało nasze eksplorowanie La Gomery.

