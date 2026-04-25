Mikołaj Trybulec we łzach podczas nagrań "The Voice Kids". Wzruszający występ! Tribbs nie mógł się opanować

Tribbs nie powstrzymał łez na planie programu "The Voice Kids"

Najnowsza odsłona muzycznego talent show stacji TVP2 z pewnością poruszy widownię. Kamery zarejestrowały moment, w którym Mikołaj "Tribbs" Trybulec całkowicie poddał się emocjom i zaczął płakać. Zwiastun telewizyjny zdradza, że lawinę wzruszenia wywołał wokalny popis jednej z dziewczynek należących do grupy trenerskiej Blanki Stajkow. Znany producent muzyczny raz po raz ocierał twarz z łez, walcząc o powrót do równowagi. Silne poruszenie nie opuszczało go nawet po tym, jak uczestniczka skończyła śpiewać.

Na zachowanie jurora szybko zwróciła uwagę Paulina Chylewska, która spróbowała rozładować napiętą atmosferę w studiu.

Tak sobie patrzę, Tribbs, na ciebie i mam jakieś takie poczucie, że nie wiem... chusteczka jest Ci potrzebna? Łezki trzeba obetrzeć? - zapytała z troską.

Wyznanie producenta po występie w formacie TVP

Zaskoczony swoimi własnymi reakcjami kompozytor postanowił natychmiast odpowiedzieć na zaczepkę prezenterki.

Dajcie mi spokój! Wyjdę na jakąś płaczkę. Rzadko się wzruszam, bardzo rzadko, a w tym programie było to wielokrotnie. No a dzisiaj, szczerze, po prostu popłakałem się… - wyznał trener.

Widzowie dowiedzą się, kto dokładnie wywołał tak mocne reakcje u jurora już w najbliższą sobotę 25 kwietnia. Odcinek zostanie wyemitowany punktualnie o godzinie 20:30 na antenie TVP2 oraz udostępniony w serwisie TVP VOD. Właśnie wtedy, po etapach Bitew oraz Sing Off, wyłoniona zostanie finałowa trójka reprezentująca zespół Blanki.

Kariera Mikołaja "Tribbsa" Trybulca w polskiej branży muzycznej

Urodzony 25 stycznia 1996 roku Mikołaj Maciej Trybulec, działający pod pseudonimem Tribbs, to obecnie czołowy twórca młodego pokolenia. Występuje jako DJ, kompozytor, autor tekstów oraz producent muzyczny. Rozgłos przyniosło mu odświeżanie dawnych rodzimych hitów w nowoczesnych aranżacjach. Jego zremiksowane wersje utworów takich jak "Krakowski Spleen", "Bal wszystkich świętych" czy stworzony z Kubańczykiem kawałek "Ostatni raz zatańczysz ze mną" podbiły listy przebojów.

Muzyk ma również ogromne doświadczenie przy Konkursie Piosenki Eurowizji – brał udział w powstawaniu aż sześciu festiwalowych kompozycji. Maczał palce przy piosence "Solo" Blanki, "River" Krystiana Ochmana, a także przy propozycjach artystów reprezentujących Czechy czy Szwajcarię. W najnowszym sezonie hitu TVP pełni funkcję trenera wokalnego, dzieląc eksperckie fotele z Cleo oraz Blanką. Widzowie zdążyli go już poznać jako mentora wykazującego ogromną wrażliwość w stosunku do młodych piosenkarzy.

