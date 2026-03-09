Tomasz Wygoda szczerze o braku Agnieszki Kaczorowskiej w "Tańcu z Gwiazdami". Juror ocenił dawną gwiazdę

Agnieszka Kaczorowska zniknęła z "Tańca z Gwiazdami". Widzowie wciąż pytają o tancerkę

Telewizyjne show "Taniec z Gwiazdami" regularnie dostarcza widzom sporych wrażeń podczas samych występów, a także w przestrzeni zakulisowej. Wszelkie roszady wśród oceniających oraz występujących profesjonalistów wywołują natychmiastowe debaty w gronie miłośników formatu. Przez długi czas uwaga opinii publicznej skupiała się na Agnieszce Kaczorowskiej, która stanowiła filar tanecznej ekipy hitu Polsatu. Odbiorcy programu w naturalny sposób próbują więc dociec, jak obecna ekipa produkcyjna i jurorska reaguje na zniknięcie tak wyrazistej postaci z obsady.

Tomasz Wygoda ocenia Agnieszkę Kaczorowską. Juror "Tańca z Gwiazdami" wyznał prawdę

Dziennikarka "Super Expressu" postanowiła skonfrontować temat z Tomaszem Wygodą i zapytała go o odczucia dotyczące nieobecności Kaczorowskiej w trwającej odsłonie rywalizacji. Juror tanecznego formatu odniósł się do tej kwestii bezpośrednio, zachowując przy tym duży takt.

Ja Agnieszkę bardzo lubiłem na parkiecie. To, co do mnie docierało zakulisowo, to mi wpadało jednym uchem, drugim wypadało, tak na ogół robię. Nie znam, nie wchodzę w takie rzeczy. Czy mi brakuje? Jako tancerki, tak, ale jako te wszystkie zawieruchy, nie - mówi nam Tomasz Wygoda.

Przekaz telewizyjnego eksperta jest klarowny. Tomasz Wygoda darzy ogromnym szacunkiem warsztat ruchowy Kaczorowskiej, jednak kompletnie nie brakuje mu dawnej, napiętej atmosfery wokół tancerki.

Wywiad dla "Super Expressu" zszedł również na tory działalności teatralnej, ponieważ Kaczorowska tworzy spektakl z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Dziennikarka dopytywała Wygodę o prywatny kontakt z tancerką oraz ewentualne zaproszenie na premierę.

Ja nie mam kontaktu. Myślę, że ona ma jakieś swoje grono przyjaciół, których zaprasza, ale nie wiem, czy wpadną na taki pomysł, czy nie [przyp.red. żeby wysłać zaproszenia]. Też nie wymagam tego, żeby to była jasna sprawa. Zaproszą to, jak będę mieć czas, może pójdę, bo to jest kwestia zajętości. A jak nie zaproszą to życzę wszystkiego najlepszego - mówi nam Tomasz Wygoda.

Rozmowę z jurorem "Tańca z Gwiazdami" przygotowała Julita Buczek.

