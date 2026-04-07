Tomasz Mędrzak walczy z nowotworem. Filmowy Staś z "W pustyni i w puszczy" przekazał smutne wieści

Kariera Tomasza Mędrzaka. Widzowie pokochali go jako Stasia w "W pustyni i w puszczy"

Gdy w 1973 roku w kinach zadebiutowała filmowa adaptacja powieści Henryka Sienkiewicza, cała Polska usłyszała o młodym talencie. Dziewiętnastoletni wówczas Tomasz Mędrzak z miejsca zdobył ogromną popularność, a jego charakterystyczna uroda przyciągnęła rzesze wiernych fanek. W kolejnych latach aktor wcielił się między innymi w postać Leszka Talara w kultowym serialu "Dom", a stosunkowo niedawno, bo w 2015 roku, wystąpił gościnnie w produkcji "Na dobre i na złe". Ostatecznie jednak to nie z kamerą, lecz ze sceną związał swoje zawodowe życie, budując niezwykle bogaty dorobek w licznych spektaklach.

Pod koniec marca bieżącego roku na profilu facebookowym założonej przez niego instytucji artystycznej pojawił się niepokojący komunikat. Gwiazdor oficjalnie poinformował opinię publiczną, że mierzy się z ciężką chorobą.

Tomasz Mędrzak ma 71 lat. Aktor poinformował o walce z rakiem

W 2009 roku artysta powołał do życia własne stowarzyszenie teatralne pod nazwą Teatr TM. To właśnie na oficjalnym koncie tej placówki w mediach społecznościowych, dokładnie 26 marca, opublikowano krótkie oświadczenie dotyczące jego stanu zdrowia. Mędrzak przyznał w nim wprost, że znajduje się w trakcie wymagającego leczenia.

Szanowni Państwo, Drodzy nasi Widzowie, z powodu mojej choroby nowotworowej i przebiegającej chemioterapii Teatr TM zmuszony jest znacznie ograniczyć swoją działalność, ale wszystko przed nami!

Aktor nie poprzestał jednak wyłącznie na przekazaniu smutnych wieści. W dalszej części wpisu zaapelował do swoich obserwatorów o regularne wykonywanie badań profilaktycznych, nawiązując jednocześnie do branżowego święta ludzi sceny.

Proszę często się badać, tak jak ja to robiłem i wybierać lekarzy z powołania, podobnie jak aktorów w teatrze. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru życzę Państwu przedstawień mądrych, pięknych, które nas uczą, bawią, zmieniają lub upewniają w dokonanych wyborach życiowych, tych doczesnych i duchowych.

