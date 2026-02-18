Tak będzie świętować swoją 50! Chylińska podzieliła się zaskakującymi planami

Agnieszka Chylińska świętowała niedawno 30-lecie pracy artystycznej, a już za moment celebrować będzie kolejny jubileusz, tym razem związany z jej życiem prywatnym, nie zawodowym. Artystka postanowiła jednak połączyć jedno z drugim. Już w maju Chylińska, jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, skończy 50 lat. Gwiazda zdecydowała, że chce świętować okrągłe urodziny w gronie najbliższych. W jej przypadku mowa jednak o kilkunastotysięcznym tłumie. Na przestrzeni lat wielbiciele piosenkarki udowodnili przecież, iż spokojnie można zaliczyć ich do grona najbliższych jej osób. Chylińska, bez względu na liczne zmiany brzmieniowe i towarzyszące im zmiany wizerunkowe, za które nierzadko zbierała cięgi od krytyków, zawsze mogła liczyć na ich wsparcie. Teraz przyszedł czas, by wspólnie celebrować twórczość i po prostu życie jednej z największych ikon współczesnej popkultury. Agnieszka Chylińska ogłosiła urodzinowy koncert, który zagra w łódzkiej Atlas Arenie. A jak urodziny, to i goście!

Agnieszka Chylińska postanowiła zrobić prezent urodzinowy sobie i fanom, ogłaszając wyjątkowy koncert, który odbędzie się 23 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Za pośrednictwem wpisu na Instagramie artystka wspomniała, jakie emocje wywoływało w niej wkraczanie w poszczególne dekady życia.

Kiedy obchodziłam 30 urodziny miałam poczucie, że wszystko się już dla mnie skończyło. Kiedy nadszedł dzień moich 40 urodzin czułam się jeszcze gorzej. Ktoś mi kiedyś powiedział, że prawdziwe życie zaczyna się po 50tce. Coś w tym jest. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze - zaczęła.

Wokalistka zapewniła, że wciąż czerpie ze spotkań z fanami i zaprosiła ich na wyjątkowy, urodzinowy koncert, w którym - oprócz niej - na scenie pojawią się również rozmaici goście.

Myślałam, że zapał, wiara w ludzi i w sens mojego bycia na scenie z czasem wyblaknie. Chcę Wam z pełną uczciwością powiedzieć, że tak nie jest. Niech dowodem na to będzie zaproszenie na mój urodzinowy koncert. Nie mogłam sobie wymarzyć lepszej scenerii. Wy i ja. Impreza mojego życia i goście, których z ogromnym poczuciem szczęścia i zachwytu zapraszam, by świętowali ze mną moją 50tkę - dodała.