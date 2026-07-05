Hubert Hurkacz w 1/8 finału Wimbledonu. Kiedy mecz z Janem-Lennardem Struffem?

Droga Hurkacza do czwartej rundy

Hubert Hurkacz rywalizację w Wimbledonie rozpoczął od zwycięstwa nad Casperem Ruudem. Polak pokonał 11. w rankingu Norwega 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). W kolejnym spotkaniu wygrał z Austriakiem Sebastianem Ofnerem 7:6 (10-8), 6:4, 6:4.

W trzeciej rundzie polski tenisista wyeliminował Amerykanina Tommy'ego Paula (21. ATP), wygrywając 4:6, 7:6 (7-5), 7:5, 6:2. Najlepszym osiągnięciem Polaka na londyńskich kortach trawiastych jest półfinał z 2021 roku.

Z kim zagrają polscy tenisiści?

Jan-Lennard Struff, zajmujący 74. pozycję w rankingu ATP, w trzeciej rundzie wyeliminował rozstawionego z numerem ósmym Daniiła Miedwiediewa, wygrywając 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5. Bilans bezpośrednich spotkań między Hurkaczem a Struffem wynosi 2-2. Dla Niemca jest to pierwszy awans do 1/8 finału Wimbledonu.

Mecz Hurkacza zaplanowano jako trzeci na korcie numer dwa, a rozpocznie się około godziny 16.00 czasu polskiego. Rywalizacja na tym korcie ruszy o 12.00 meczem deblowym, po którym zagrają Karolina Muchova i Barbora Krejcikova. W niedzielę wystąpi też deblistka Katarzyna Piter, która w parze z Anną Siskovą zagra przeciwko Jesice Maleckovej i Miriam Skoch.