Taylor Swift wróciła do country! Wydała piosenkę do filmu "Toy Story 5"

"I Knew It, I Knew You" – powrót do country i "Toy Story 5"

Nowa piosenka Taylor Swift, "I Knew It, I Knew You", jest oficjalnym singlem promującym nadchodzącą produkcję "Toy Story 5". Utwór, który od razu podbił serca słuchaczy, stanowi zapowiedziany przez Disney'a powrót artystki do muzyki country. To swoiste "ponowne spotkanie" dotyczy nie tylko Swift z jej korzeniami, ale także filmowej Jessie z jej właścicielką, co jest głównym motywem utworu.

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Wzruszająca wiadomość Taylor Swift do fanów

Wraz z premierą singla, Taylor Swift opublikowała wzruszającą wiadomość w mediach społecznościowych. Dołączyła do niej archiwalne nagranie z dzieciństwa, na którym jako mała dziewczynka maszeruje w czerwonym kowbojskim kapeluszu i koszuli z haftowanymi butami.

Napisanie tej piosenki było jak muzyczna podróż w nieznane, a jednocześnie powrót do domu. Tworzenie czegoś dla Jessie stanowiło nowe wyzwanie, ale z drugiej strony od samego początku było czymś zupełnie naturalnym. A bycie dzieciakiem wychowanym na Toy Story od piątego roku życia aż do teraz… to przygoda, w której zamierzam uczestniczyć na zawsze, na kraj świata i jeszcze dalej.

Dodała również:

Dziękuję genialnemu Andrew Stantonowi za to, że wyobraził sobie mnie w tym projekcie te wszystkie lata temu, kiedy pisał scenariusz do tego najnowszego filmu. Dziękuję niezrównanemu Randyemu Newmanowi za przepiękny muzyczny gobelin złożony z piosenek i ścieżek dźwiękowych, który skrupulatnie tkałeś przez te wszystkie lata. Stworzyłeś muzyczny świat Toy Story, a my mamy ogromne szczęście, że możemy w nim żyć. Mówiąc "my", mam na myśli siebie i mojego kumpla Jacka Antonoffa. Napisaliśmy to z wielkim uwielbieniem dla tych postaci, które bawiły nas, uczyły i pomagały nam wykraczać wyobraźnią poza własne podwórko przez całe nasze dzieciństwo.

O czym jest piosenka "I Knew It, I Knew You"?

Piosenka jest żywiołowa i optymistyczna. Wydaje się, że będzie pełnić podobną funkcję w "Toy Story 5" jak "When She Loved Me" w "Toy Story 2" – jako hymn towarzyszący scenie z udziałem Jessie. Jednakże, podczas gdy tamta piosenka była przejmującą opowieścią o rozstaniu między człowiekiem a kowbojską zabawką, "I Knew It, I Knew You" ma przeciwny ton. Skupia się na beztroskiej radości z ponownego spotkania, które było pisane.