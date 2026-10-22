Spis treści
- Tak wyglądały początki Antoniego Pawlickiego. Ta rola otworzyła mu drzwi do sławy
- Od "Czasu honoru" po "Komisarza Alexa". Role, które zdefiniowały jego karierę
- Nie tylko talent, ale i charyzma. Oto dlaczego widzowie pokochali Antoniego Pawlickiego
- Niesamowita metamorfoza Antoniego Pawlickiego. Zmienił się nie do poznania?
- Życie prywatne trzyma z dala od mediów. U boku tej aktorki odnalazł szczęście
- Antoni Pawlicki nie zwalnia tempa. Czym dzisiaj zaskakuje swoich fanów?
Tak wyglądały początki Antoniego Pawlickiego. Ta rola otworzyła mu drzwi do sławy
Antoni Pawlicki, urodzony 22 października 1983 roku w Warszawie, od najmłodszych lat był otoczony sztuką. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach filmowych i artystycznych - jego babcia, Barbara Rachwalska, była cenioną aktorką, a ojciec, Tadeusz Pawlicki, jest operatorem filmowym. Nic więc dziwnego, że i on postanowił związać swoją przyszłość ze sceną. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się jako nastolatek w kultowym serialu "Klan", jednak prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił jeszcze w trakcie studiów w warszawskiej Akademii Teatralnej.
To właśnie wtedy zagrał swoją pierwszą główną rolę w dramacie Sławomira Fabickiego "Z odzysku" z 2006 roku. Wcielił się w postać 19-letniego Wojtka, a jego kreacja spotkała się z ogromnym uznaniem krytyków. Rola ta przyniosła mu szereg prestiżowych nagród, w tym na festiwalach w Koszalinie, Wrześni, a nawet na międzynarodowych wydarzeniach w Salonikach i Bratysławie. To był moment, który bez wątpienia otworzył mu drzwi do wielkiej kariery.
Od "Czasu honoru" po "Komisarza Alexa". Role, które zdefiniowały jego karierę
Choć debiut filmowy był niezwykle udany, to rola, która na stałe zapisała się w sercach polskiej publiczności, nadeszła kilka lat później. Mowa oczywiście o postaci Janka Markiewicza w serialu wojennym "Czas honoru". Przez lata emisji (2008–2014) widzowie z zapartym tchem śledzili losy Cichociemnych, a Antoni Pawlicki stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Jego bohaterstwo i charyzma na ekranie przyniosły mu ogromną sympatię widzów.
Kolejnym ważnym krokiem w jego karierze była główna rola w serialu kryminalnym "Komisarz Alex". W latach 2013–2016 wcielał się w postać komisarza Michała Orlicza, udowadniając swoją wszechstronność. Aktor ma na koncie również udział w tak głośnych produkcjach jak "Katyń" Andrzeja Wajdy, "Jutro idziemy do kina", "Papusza" czy nowsze hity, takie jak "Gierek" i "Mecenas Porada".
Nie tylko talent, ale i charyzma. Oto dlaczego widzowie pokochali Antoniego Pawlickiego
Widzowie cenią Antoniego Pawlickiego nie tylko za jego talent aktorski, ale również za autentyczność i charyzmę, którą wnosi do każdej roli. Jego kreacje, zwłaszcza te w dramatach historycznych, cechuje niezwykła wiarygodność. Potrafi zagrać zarówno romantycznego bohatera, jak i twardego policjanta czy zdeterminowanego prokuratora. To właśnie ta wszechstronność sprawia, że jest jednym z najbardziej cenionych aktorów w Polsce.
Dużą popularność przyniosła mu także wygrana w drugiej edycji programu "Azja Express" w 2017 roku, w której wziął udział w duecie z Pawłem Ławrynowiczem. Publiczność miała wtedy okazję poznać go z zupełnie innej, bardziej prywatnej strony - jako zdeterminowanego i pełnego pasji człowieka, co tylko umocniło jego pozycję w polskim show-biznesie.
Niesamowita metamorfoza Antoniego Pawlickiego. Zmienił się nie do poznania?
Przez ponad dwie dekady obecności na ekranach Antoni Pawlicki przeszedł zauważalną przemianę. Fani z pewnością pamiętają jego młodzieńczy, nieco chłopięcy wizerunek z początków kariery i filmu "Z odzysku". Z biegiem lat jego wygląd nabierał dojrzałości i męskiego charakteru. W serialu "Czas honoru" prezentował się jako przystojny, elegancki mężczyzna, co idealnie pasowało do roli przedwojennego oficera.
W późniejszych produkcjach, jak "Komisarz Alex" czy "W rytmie serca", często można go było zobaczyć w bardziej surowym wydaniu, z zarostem, co dodawało jego postaciom wyrazistości. Aktor nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, dopasowując go do kolejnych ról, co doskonale widać na przestrzeni lat. Zmieniające się fryzury i stylizacje pokazują jego drogę od obiecującego debiutanta do jednego z czołowych polskich aktorów.
Życie prywatne trzyma z dala od mediów. U boku tej aktorki odnalazł szczęście
Antoni Pawlicki należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Mimo dużej popularności rzadko dzieli się szczegółami z życia osobistego. Od lat związany jest z popularną aktorką, Agnieszką Więdłochą, którą poznał na planie serialu "Czas honoru". Para pobrała się pod koniec lata 2018 roku, a ceremonia odbyła się z dala od blasku fleszy.
Małżeństwo konsekwentnie buduje swoje życie rodzinne poza mediami. Wspólnie wychowują dwoje dzieci i uchodzą za jedną z najbardziej zgranych i lubianych par w polskim show-biznesie, ceniąc sobie spokój i intymność domowego ogniska.
Antoni Pawlicki nie zwalnia tempa. Czym dzisiaj zaskakuje swoich fanów?
Mimo upływu lat Antoni Pawlicki pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Jego fani mogli go oglądać w serialu Polsatu "Mecenas Porada", gdzie wcielał się w postać mecenasa Aleksandra Wyrzykowskiego. W ostatnich latach pojawił się także w wielu produkcjach filmowych, takich jak "Gierek", "Orzeł. Ostatni patrol" czy świąteczny hit "Uwierz w Mikołaja".
Aktor nieustannie poszukuje nowych wyzwań zawodowych. W 2026 rok premierę miał film "Pojedynek", w którym Pawlicki wcielił się w rolę Antoniego Tucholskiego. Jego bogata filmografia i ciągła obecność w nowych projektach dowodzą, że jego kariera wciąż dynamicznie się rozwija, a on sam nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.