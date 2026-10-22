Tak wyglądały początki Antoniego Pawlickiego. Ta rola otworzyła mu drzwi do sławy

Antoni Pawlicki, urodzony 22 października 1983 roku w Warszawie, od najmłodszych lat był otoczony sztuką. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach filmowych i artystycznych - jego babcia, Barbara Rachwalska, była cenioną aktorką, a ojciec, Tadeusz Pawlicki, jest operatorem filmowym. Nic więc dziwnego, że i on postanowił związać swoją przyszłość ze sceną. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się jako nastolatek w kultowym serialu "Klan", jednak prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił jeszcze w trakcie studiów w warszawskiej Akademii Teatralnej.

To właśnie wtedy zagrał swoją pierwszą główną rolę w dramacie Sławomira Fabickiego "Z odzysku" z 2006 roku. Wcielił się w postać 19-letniego Wojtka, a jego kreacja spotkała się z ogromnym uznaniem krytyków. Rola ta przyniosła mu szereg prestiżowych nagród, w tym na festiwalach w Koszalinie, Wrześni, a nawet na międzynarodowych wydarzeniach w Salonikach i Bratysławie. To był moment, który bez wątpienia otworzył mu drzwi do wielkiej kariery.

SE: Babcia Antoniego Pawlickiego była wielką aktorką

Od "Czasu honoru" po "Komisarza Alexa". Role, które zdefiniowały jego karierę

Choć debiut filmowy był niezwykle udany, to rola, która na stałe zapisała się w sercach polskiej publiczności, nadeszła kilka lat później. Mowa oczywiście o postaci Janka Markiewicza w serialu wojennym "Czas honoru". Przez lata emisji (2008–2014) widzowie z zapartym tchem śledzili losy Cichociemnych, a Antoni Pawlicki stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Jego bohaterstwo i charyzma na ekranie przyniosły mu ogromną sympatię widzów.

Kolejnym ważnym krokiem w jego karierze była główna rola w serialu kryminalnym "Komisarz Alex". W latach 2013–2016 wcielał się w postać komisarza Michała Orlicza, udowadniając swoją wszechstronność. Aktor ma na koncie również udział w tak głośnych produkcjach jak "Katyń" Andrzeja Wajdy, "Jutro idziemy do kina", "Papusza" czy nowsze hity, takie jak "Gierek" i "Mecenas Porada".

Nie tylko talent, ale i charyzma. Oto dlaczego widzowie pokochali Antoniego Pawlickiego

Widzowie cenią Antoniego Pawlickiego nie tylko za jego talent aktorski, ale również za autentyczność i charyzmę, którą wnosi do każdej roli. Jego kreacje, zwłaszcza te w dramatach historycznych, cechuje niezwykła wiarygodność. Potrafi zagrać zarówno romantycznego bohatera, jak i twardego policjanta czy zdeterminowanego prokuratora. To właśnie ta wszechstronność sprawia, że jest jednym z najbardziej cenionych aktorów w Polsce.

Dużą popularność przyniosła mu także wygrana w drugiej edycji programu "Azja Express" w 2017 roku, w której wziął udział w duecie z Pawłem Ławrynowiczem. Publiczność miała wtedy okazję poznać go z zupełnie innej, bardziej prywatnej strony - jako zdeterminowanego i pełnego pasji człowieka, co tylko umocniło jego pozycję w polskim show-biznesie.

Niesamowita metamorfoza Antoniego Pawlickiego. Zmienił się nie do poznania?

Przez ponad dwie dekady obecności na ekranach Antoni Pawlicki przeszedł zauważalną przemianę. Fani z pewnością pamiętają jego młodzieńczy, nieco chłopięcy wizerunek z początków kariery i filmu "Z odzysku". Z biegiem lat jego wygląd nabierał dojrzałości i męskiego charakteru. W serialu "Czas honoru" prezentował się jako przystojny, elegancki mężczyzna, co idealnie pasowało do roli przedwojennego oficera.

W późniejszych produkcjach, jak "Komisarz Alex" czy "W rytmie serca", często można go było zobaczyć w bardziej surowym wydaniu, z zarostem, co dodawało jego postaciom wyrazistości. Aktor nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, dopasowując go do kolejnych ról, co doskonale widać na przestrzeni lat. Zmieniające się fryzury i stylizacje pokazują jego drogę od obiecującego debiutanta do jednego z czołowych polskich aktorów.

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Życie prywatne trzyma z dala od mediów. U boku tej aktorki odnalazł szczęście

Antoni Pawlicki należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoją prywatność. Mimo dużej popularności rzadko dzieli się szczegółami z życia osobistego. Od lat związany jest z popularną aktorką, Agnieszką Więdłochą, którą poznał na planie serialu "Czas honoru". Para pobrała się pod koniec lata 2018 roku, a ceremonia odbyła się z dala od blasku fleszy.

Małżeństwo konsekwentnie buduje swoje życie rodzinne poza mediami. Wspólnie wychowują dwoje dzieci i uchodzą za jedną z najbardziej zgranych i lubianych par w polskim show-biznesie, ceniąc sobie spokój i intymność domowego ogniska.

Antoni Pawlicki nie zwalnia tempa. Czym dzisiaj zaskakuje swoich fanów?

Mimo upływu lat Antoni Pawlicki pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. Jego fani mogli go oglądać w serialu Polsatu "Mecenas Porada", gdzie wcielał się w postać mecenasa Aleksandra Wyrzykowskiego. W ostatnich latach pojawił się także w wielu produkcjach filmowych, takich jak "Gierek", "Orzeł. Ostatni patrol" czy świąteczny hit "Uwierz w Mikołaja".

Aktor nieustannie poszukuje nowych wyzwań zawodowych. W 2026 rok premierę miał film "Pojedynek", w którym Pawlicki wcielił się w rolę Antoniego Tucholskiego. Jego bogata filmografia i ciągła obecność w nowych projektach dowodzą, że jego kariera wciąż dynamicznie się rozwija, a on sam nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.