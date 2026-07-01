Tak mocnego kobiecego line-upu dawno nie było. Open'er Festival ma się czym chwalić

Jennie, czyli największe k-popowe emocje

Jednym z najgłośniejszych nazwisk tegorocznego Open'era jest Jennie. Członkini BLACKPINK wystąpi w sobotę na Orange Main Stage i dla wielu fanów będzie absolutnym numerem jeden całego festiwalu. Jej obecność w Gdyni to nie tylko muzyczne wydarzenie, ale też popkulturowe zjawisko. Jennie od lat łączy status gwiazdy K-popu z pozycją ikony mody i jednej z najbardziej wpływowych kobiet młodego pokolenia.

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Halsey i Florence + The Machine. Wielkie emocje na głównej scenie

Na Open'erze nie zabraknie też artystek, które od lat budują swoją pozycję bez chodzenia na skróty. Halsey wystąpi w czwartek na Orange Main Stage. To wokalistka, która potrafi łączyć popowy rozmach z bardzo osobistymi tekstami i sceniczną bezkompromisowością.

Z kolei Florence + The Machine otworzą festiwalowy program na głównej scenie w środę. Florence Welch od lat uchodzi za jedną z najbardziej charyzmatycznych artystek koncertowych. Jej występy są pełne teatralności, emocji i charakterystycznej energii, której nie da się pomylić z nikim innym.

Peggy Gou, JADE i PinkPantheress. Nowa fala gwiazd

Siłą tegorocznego line-upu jest też różnorodność. Peggy Gou reprezentuje światową scenę klubową i modową. Koreańska DJ-ka potrafi zamienić festiwalowy set w wielką taneczną imprezę, a jej hit "It Goes Like (Nanana)" zna publiczność daleko poza klubową bańką.

JADE, znana wcześniej z Little Mix, przyjedzie do Gdyni już jako solowa artystka. To dla niej ważny etap kariery, bo po latach w jednym z największych girlsbandów XXI wieku buduje własną, bardziej odważną muzyczną tożsamość.

PinkPantheress to z kolei twarz pokolenia wychowanego na TikToku, streamingach i krótkich, błyskawicznie wpadających w ucho piosenkach. Jej muzyka łączy pop, UK garage i drum and bass, a jej koncert może być jednym z ciekawszych punktów dla fanów nowoczesnego brzmienia.

Nie tylko pop. Jest też alternatywa i mocny charakter

W programie znalazły się również Ethel Cain, Anna Calvi, Jehnny Beth, Reneé Rapp, Zara Larsson, Kasia Lins, Daria ze Śląska czy Zalia. To pokazuje, że kobiecy skład Open'era nie opiera się wyłącznie na jednym gatunku. Są tu wielkie popowe nazwiska, elektronika, alternatywa, rockowa ekspresja i artystki, które dopiero budują swoją legendę.

Właśnie dlatego tegoroczny Open'er wygląda tak ciekawie. Kobiety nie są tu dodatkiem do line-upu ani ozdobą programu. Są jego centrum. Od Jennie, przez Halsey i Florence, po Peggy Gou, JADE, PinkPantheress i Ethel Cain – to one mogą stworzyć jedne z najbardziej komentowanych momentów całego festiwalu.

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