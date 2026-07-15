Alert RCB dla kilku województw

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało 15 lipca 2026 roku o zagrożeniu związanym z burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Alert RCB został wysłany do odbiorców w całym województwie małopolskim i podkarpackim.

Ostrzeżenie trafiło też do mieszkańców wybranych powiatów województw śląskiego, lubelskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. W praktyce oznacza to, że część mieszkańców tych regionów otrzymała bezpośredni komunikat z zaleceniem zachowania ostrożności.

Burze, silny wiatr i ulewy. Na co zwraca uwagę RCB?

Treść alertu jest krótka, ale konkretna. RCB ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. W komunikacie pojawia się również informacja o możliwych przerwach w dostawie prądu.

Szczególnie ważny jest apel, by unikać otwartych przestrzeni. To podstawowe zalecenie dla osób, które w czasie pogorszenia pogody są poza domem albo są w drodze.

Co robić podczas burzy i silnego wiatru?

RCB przypomina, by usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które może porwać wiatr, a samochody przeparkować z miejsc pod drzewami w bezpieczniejsze lokalizacje. W domu warto zamknąć okna i drzwi, a jeśli to możliwe, po prostu w nim pozostać. Osoby przebywające na zewnątrz powinny jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie i nie zatrzymywać się pod drzewami.

W komunikacie znalazły się też wskazówki na wypadek problemów z zasilaniem i utrudnień na drogach. Warto przygotować latarki z zapasem baterii, bo wiatr może uszkodzić linie energetyczne. RCB zwraca też uwagę na ostrożną jazdę samochodem ze względu na łamiące się konary i drzewa oraz ryzyko zdmuchnięcia auta przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń. Należy też zadbać o bezpieczeństwo zwierząt, zwłaszcza tych przebywających na zewnątrz.