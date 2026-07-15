To imię nosiły nasze babcie. Rodzice ponownie odkryli jego piękno i coraz chętniej nadają je córkom

Obserwujemy niezwykły powrót do imion, które jeszcze niedawno kojarzyły się z pokoleniem naszych dziadków, a dziś na nowo podbijają serca rodziców.

Jedna z zapomnianych żeńskich form, o bogatej tradycji i głębokim znaczeniu, po latach nieobecności ponownie cieszy się zainteresowaniem rodziców.

Sprawdź, które imię z wielowiekową historią odnotowało rekordowy wzrost nadań w 2025 roku.

Choć trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają, to z rejestru danych PESEL można łatwo wywnioskować, iż w Polsce największą popularnością cieszą się imiona klasyczne. W ostatnich latach swój renesans przeżywają imiona, które kojarzyliśmy z pokoleniem naszych dziadków. Choć imię Stefania nie jest tak często nadawane, jak chociażby Hanna czy Zofia, to od kilku lat ponownie cieszy się popularnością wśród świeżo upieczonych rodziców.

Stefania - pochodzenie i znaczenie imienia

Stefania to klasyczne imię żeńskie o wielowiekowej tradycji. Wywodzi się z języka greckiego od słowa stephanos, oznaczającego "wieniec", "koronę" lub "nagrodę dla zwycięzcy". Jest żeńskim odpowiednikiem imienia Stefan. Symbolicznie oznacza osobę ukoronowaną chwałą, sukcesem i zaszczytami. Stefania kojarzy się z elegancją, tradycją i ponadczasowym charakterem. Osoby noszące to imię często postrzegane są jako odpowiedzialne, ambitne, wytrwałe i godne zaufania. To imię o bogatej historii, które łączy klasyczne korzenie z ponadczasowym brzmieniem, dlatego może być doskonałym wyborem dla rodziców poszukujących imienia z tradycją i głębokim znaczeniem.

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Popularność imienia Stefania w Polsce

W Polsce imię Stefania jest znane od wielu stuleci i największą popularnością cieszyło się w pierwszej połowie XX wieku. Szczególnie często nadawano je dziewczynkom w latach 20., 30. i 40. XX wieku. W tamtym okresie należało do grona najczęściej wybieranych tradycyjnych imion żeńskich. Z biegiem czasu jego popularność zaczęła stopniowo maleć, a od lat 80. i 90. było nadawane coraz rzadziej. Według rejestru danych PESEL w kraju żyje obecnie 39 291 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 112. pozycji wśród najpopularniejszych form żeńskich w kraju. Obecnie Stefania należy do imion o umiarkowanej popularności. Choć nie znajduje się w ścisłej czołówce najczęściej wybieranych imion dla nowo narodzonych dziewczynek, w ostatnich latach można zauważyć zainteresowanie klasycznymi, eleganckimi imionami, co sprawia, że Stefania powoli wraca do łask. W 2025 roku otrzymało je 385 dziewczynek i jest to najwyższa liczba nadań w ostatnim dziesięcioleciu.

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