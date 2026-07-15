To imię nosiły nasze babcie. Rodzice ponownie odkryli jego piękno i coraz chętniej nadają je córkom

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-15 8:22

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania imionami, które jeszcze do niedawna kojarzyły nam się z pokoleniem naszych dziadków. Na fali wielkiego powrotu dawnych imion, na popularności zyskała również ta żeńska forma, która przez lata została zapomniana. Dziś rodzice ponownie chętnie nadaję to imię swoim córkom. Sprawdź, o którą formę chodzi.

Niemowlę w opasce z kwiatami i tiulowych skrzydełkach. O powrocie imienia Stefania przeczytasz na Eska.
Autor: Holiak/ Freepik.com
  • Obserwujemy niezwykły powrót do imion, które jeszcze niedawno kojarzyły się z pokoleniem naszych dziadków, a dziś na nowo podbijają serca rodziców.
  • Jedna z zapomnianych żeńskich form, o bogatej tradycji i głębokim znaczeniu, po latach nieobecności ponownie cieszy się zainteresowaniem rodziców.
  • Sprawdź, które imię z wielowiekową historią odnotowało rekordowy wzrost nadań w 2025 roku.

Choć trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają, to z rejestru danych PESEL można łatwo wywnioskować, iż w Polsce największą popularnością cieszą się imiona klasyczne. W ostatnich latach swój renesans przeżywają imiona, które kojarzyliśmy z pokoleniem naszych dziadków. Choć imię Stefania nie jest tak często nadawane, jak chociażby Hanna czy Zofia, to od kilku lat ponownie cieszy się popularnością wśród świeżo upieczonych rodziców.

Stefania - pochodzenie i znaczenie imienia

Stefania to klasyczne imię żeńskie o wielowiekowej tradycji. Wywodzi się z języka greckiego od słowa stephanos, oznaczającego "wieniec", "koronę" lub "nagrodę dla zwycięzcy". Jest żeńskim odpowiednikiem imienia Stefan. Symbolicznie oznacza osobę ukoronowaną chwałą, sukcesem i zaszczytami. Stefania kojarzy się z elegancją, tradycją i ponadczasowym charakterem. Osoby noszące to imię często postrzegane są jako odpowiedzialne, ambitne, wytrwałe i godne zaufania. To imię o bogatej historii, które łączy klasyczne korzenie z ponadczasowym brzmieniem, dlatego może być doskonałym wyborem dla rodziców poszukujących imienia z tradycją i głębokim znaczeniem.

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Popularność imienia Stefania w Polsce

W Polsce imię Stefania jest znane od wielu stuleci i największą popularnością cieszyło się w pierwszej połowie XX wieku. Szczególnie często nadawano je dziewczynkom w latach 20., 30. i 40. XX wieku. W tamtym okresie należało do grona najczęściej wybieranych tradycyjnych imion żeńskich. Z biegiem czasu jego popularność zaczęła stopniowo maleć, a od lat 80. i 90. było nadawane coraz rzadziej. Według rejestru danych PESEL w kraju żyje obecnie 39 291 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 112. pozycji wśród najpopularniejszych form żeńskich w kraju. Obecnie Stefania należy do imion o umiarkowanej popularności. Choć nie znajduje się w ścisłej czołówce najczęściej wybieranych imion dla nowo narodzonych dziewczynek, w ostatnich latach można zauważyć zainteresowanie klasycznymi, eleganckimi imionami, co sprawia, że Stefania powoli wraca do łask. W 2025 roku otrzymało je 385 dziewczynek i jest to najwyższa liczba nadań w ostatnim dziesięcioleciu

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