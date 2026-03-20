Tajemnicza śmierć Maszy Graczykowskiej. Ciało 25-latki znaleziono w warszawskim mieszkaniu

Graczykowska należała do grona niezwykle popularnych reprezentantów nowej fali internetowych celebrytów. Rozpoznawalność przyniosła jej regularna aktywność na platformach takich jak TikTok oraz Instagram, a także prowadzenie własnego kanału w serwisie YouTube. Internetową twórczość 25-latki śledziło ponad ćwierć miliona osób na Instagramie oraz przeszło 160 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Gwiazda chętnie dzieliła się tam kulisami swojej pracy, relacjami z egzotycznych wyjazdów oraz licznymi ujęciami z życia osobistego. Zasięgi dziewczyny podbił również jej epizod w popularnym środowisku gal freak fightowych, gdzie próbowała swoich sił jako zawodniczka.

Zobacz także: Nie żyje influencerka medyczna i młoda lekarka Pediatryczka Ola. Aleksandra Kąkol dopiero co wzięła ślub! Rodzina jest w żałobie

Ostatni post Maszy Graczykowskiej na Instagramie przed śmiercią

Wieści o nagłym odejściu młodej kobiety wywołały początkowo spore niedowierzanie, a wielu użytkowników sieci uznało je za zwykły wymysł. Organy ścigania szybko jednak położyły kres tym spekulacjom, potwierdzając najczarniejszy scenariusz. Oficjalne komunikaty wskazują, że zwłoki gwiazdy internetu zostały ujawnione 8 marca w jej własnym apartamencie zlokalizowanym na terenie Warszawy.

Funkcjonariusze policji wraz z prokuratorem natychmiast rozpoczęli szczegółowe oględziny na miejscu zdarzenia. Śledczy rutynowo uruchomili dochodzenie z artykułu dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci, co stanowi standardowy krok w przypadku niewyjaśnionych nagłych zgonów. Zrealizowana sekcja zwłok wstępnie wykluczyła bezpośredni udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu, jednak zlecono jeszcze kompleksowe badania uzupełniające, które pozwolą ostatecznie zamknąć sprawę.

W lokalu zmarłej influencerki przebywał również jej ukochany pies, który wymagał natychmiastowej interwencji. Odpowiednie służby zabezpieczyły wystraszone zwierzę, przekazując je tymczasowo do placówki opiekuńczej. Po uregulowaniu formalności czworonożny pupil trafił ostatecznie pod stałą opiekę bliskich krewnych 25-latki.

Zszokowana publiczność masowo wraca teraz do archiwalnych publikacji zmarłej w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek. Uwagę internautów przykuwa przede wszystkim opublikowany w 2024 roku materiał zdjęciowy, dokumentujący zwykłe, codzienne aktywności kobiety. W momencie udostępniania tych fotografii absolutnie nikt z jej otoczenia nie mógł przewidzieć, że wkrótce dojdzie do tak potężnej tragedii.

Zobacz także: Niepokojące posty i nagła śmierć. Co wydarzyło się w domu 27-letniej influencerki?

chto mne delat’? - napisała w ostatnim poście Masza.

Rzeczywistość poza obiektywem kamery nie zawsze wyglądała u gwiazdy tak kolorowo. Młoda kobieta w przeszłości wielokrotnie wspominała swoim odbiorcom o poważnych zmaganiach na tle zdrowotnym. Influencerka dzieliła się historiami o ciężkim kryzysie fizycznym wywołanym przewlekłą chorobą nerek, a także głośno mówiła o swoich problemach natury psychicznej, z powodu których uczęszczała na specjalistyczną terapię.

Zmagasz się z potężnym kryzysem lub wiesz, że ktoś z twojego otoczenia może myśleć o ostatecznym kroku? Nie bój się prosić o wsparcie, ponieważ w trudnych chwilach nigdy nie musisz zostawać sam ze swoimi myślami. W Polsce funkcjonuje szereg darmowych linii pomocowych.

Pełnoletni obywatele mogą dzwonić pod całodobowy numer Centrum Wsparcia (800 70 2222) lub na Telefon wsparcia emocjonalnego (116 123).

Dla najmłodszych i nastolatków przeznaczono Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) oraz dedykowaną linię 116 111.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia zawsze należy wybierać ogólnopolski numer alarmowy 112.