Sylwia Bomba zatankowała nowego SUV-a. Pokazała kwotę z dystrybutora

Wysoki rachunek na stacji. Sylwia Bomba udostępnia zdjęcie

Popularna uczestniczka show "Gogglebox. Przed telewizorem" zaprezentowała swoim obserwatorom kwotę, jaką musiała zapłacić za tankowanie. Liczby na dystrybutorze mogą przyprawić o zawrót głowy – za 94,82 litra benzyny zapłaciła aż 825,88 zł, przy cenie 8,71 zł za litr.

Sylwia Bomba zrezygnowała z długich tyrad. Ograniczyła się do krótkiego, ale wymownego komentarza na InstaStories.

Ej, wy tam na górze! DZIĘKI.

Jej wpis jest głosem wielu kierowców, którzy borykają się z wysokimi kosztami eksploatacji pojazdów.

Sylwia Bomba niedawno kupiła luksusowe auto

Zaledwie parę dni wcześniej gwiazda tryskała optymizmem. Z radością dzieliła się w internecie zdjęciami swojego najnowszego nabytku – prosto z salonu wyjechała ekskluzywnym Mercedesem klasy G.

Nie ukrywając ekscytacji, celebrytka przyznała, że zakup tego samochodu był spełnieniem jej wieloletnich aspiracji. W swoim wpisie zachęcała fanów do wyznaczania sobie odważnych celów i upartego dążenia do ich realizacji.

Marzyłam… marzyłam o tym od wielu lat. Udało się. Jeszcze samej mi w to ciężko uwierzyć! Marzenia mają wielką moc, nie przestawajcie marzyć. Obojętnie czy marzycie o złocie olimpijskim, czy o nowej parze butów. Nowy bombowóz on board. Jak Wam się podoba kolor?

- cieszyła się Sylwia Bomba na Instagramie.

Jak widać, luksusowe cztery kółka wiążą się nie tylko z prestiżem, ale i ze znacznymi wydatkami. Opublikowane zdjęcie ze stacji benzynowej udowadnia, że przy obecnych stawkach za paliwo, utrzymanie tak potężnego auta wymaga sporych nakładów finansowych. Rosnące koszty paliwa uderzają po kieszeni wszystkich – od przeciętnych zmotoryzowanych po osoby przyzwyczajone do życia na wysokim poziomie.

Od uczestniczki "Gogglebox" do gwiazdy Instagrama

Kariera Sylwii Bomby rozpoczęła się od udziału w formacie "Gogglebox. Przed telewizorem". To właśnie tam, oceniając z kanapy różnorodne produkcje telewizyjne, zdobyła sympatię widzów i rozpoznawalność.

Jej telewizyjny debiut szybko przełożył się na popularność w internecie. Obecnie jej poczynania śledzą setki tysięcy internautów, a na swoim profilu chętnie dzieli się ujęciami z życia osobistego, kulisami pracy zawodowej oraz fragmentami opływającej w luksusy codzienności.

