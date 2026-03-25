Sylwia Bomba zatankowała nowego SUV-a. Pokazała kwotę z dystrybutora

Iwona Janczewska
2026-03-25 14:21

Sylwia Bomba nie kryła rozczarowania po wizycie na stacji benzynowej. Znana z telewizji celebrytka udostępniła w sieci zdjęcie ekranu dystrybutora. Rachunek za paliwo okazał się bardzo wysoki, na co gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" zareagowała ironicznymi podziękowaniami skierowanymi do "tych na górze".

Wysoki rachunek na stacji. Sylwia Bomba udostępnia zdjęcie

Popularna uczestniczka show "Gogglebox. Przed telewizorem" zaprezentowała swoim obserwatorom kwotę, jaką musiała zapłacić za tankowanie. Liczby na dystrybutorze mogą przyprawić o zawrót głowy – za 94,82 litra benzyny zapłaciła aż 825,88 zł, przy cenie 8,71 zł za litr.

Sylwia Bomba zrezygnowała z długich tyrad. Ograniczyła się do krótkiego, ale wymownego komentarza na InstaStories.

Ej, wy tam na górze! DZIĘKI.

Jej wpis jest głosem wielu kierowców, którzy borykają się z wysokimi kosztami eksploatacji pojazdów.

Sylwia Bomba niedawno kupiła luksusowe auto

Zaledwie parę dni wcześniej gwiazda tryskała optymizmem. Z radością dzieliła się w internecie zdjęciami swojego najnowszego nabytku – prosto z salonu wyjechała ekskluzywnym Mercedesem klasy G.

Nie ukrywając ekscytacji, celebrytka przyznała, że zakup tego samochodu był spełnieniem jej wieloletnich aspiracji. W swoim wpisie zachęcała fanów do wyznaczania sobie odważnych celów i upartego dążenia do ich realizacji.

Marzyłam… marzyłam o tym od wielu lat. Udało się. Jeszcze samej mi w to ciężko uwierzyć! Marzenia mają wielką moc, nie przestawajcie marzyć. Obojętnie czy marzycie o złocie olimpijskim, czy o nowej parze butów. Nowy bombowóz on board. Jak Wam się podoba kolor?

- cieszyła się Sylwia Bomba na Instagramie.

Jak widać, luksusowe cztery kółka wiążą się nie tylko z prestiżem, ale i ze znacznymi wydatkami. Opublikowane zdjęcie ze stacji benzynowej udowadnia, że przy obecnych stawkach za paliwo, utrzymanie tak potężnego auta wymaga sporych nakładów finansowych. Rosnące koszty paliwa uderzają po kieszeni wszystkich – od przeciętnych zmotoryzowanych po osoby przyzwyczajone do życia na wysokim poziomie.

Od uczestniczki "Gogglebox" do gwiazdy Instagrama

Kariera Sylwii Bomby rozpoczęła się od udziału w formacie "Gogglebox. Przed telewizorem". To właśnie tam, oceniając z kanapy różnorodne produkcje telewizyjne, zdobyła sympatię widzów i rozpoznawalność.

Jej telewizyjny debiut szybko przełożył się na popularność w internecie. Obecnie jej poczynania śledzą setki tysięcy internautów, a na swoim profilu chętnie dzieli się ujęciami z życia osobistego, kulisami pracy zawodowej oraz fragmentami opływającej w luksusy codzienności.

