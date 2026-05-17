Ekstraklasa. Piast Gliwice kontra Raków Częstochowa – kto okazał się zwycięzcą?

Szybkie prowadzenie Rakowa Częstochowa

Spotkanie pomiędzy Piastem Gliwice a Rakowem Częstochowa rozpoczęło się od mocnego uderzenia gości. Już w pierwszej minucie Jean Carlos Silva skutecznie otworzył wynik meczu, dając Rakowowi szybkie prowadzenie. Dominacja drużyny z Częstochowy była widoczna przez całą pierwszą część gry. Piast Gliwice znalazł się w trudnej sytuacji, próbując opanować napór przeciwników.

W 20. minucie Marko Bulat podwyższył prowadzenie, wykonując precyzyjny rzut wolny, który zaskoczył obronę gospodarzy. Zaledwie pięć minut później, w 25. minucie, Tomasz Pieńko dołożył trzecią bramkę dla Rakowa, ustalając wynik do przerwy na 0:3. Takie rozstrzygnięcie pierwszej połowy stawiało Piasta Gliwice przed ogromnym wyzwaniem w drugiej części spotkania.

Czy Piast Gliwice zdołał odrobić straty?

Druga połowa meczu przyniosła próby odrabiania strat przez Piasta Gliwice, jednak obrona Rakowa Częstochowa skutecznie odpierała ataki. Gospodarze starali się przejąć inicjatywę, ale brakowało im skuteczności w wykończeniu akcji. Czas uciekał, a wynik wciąż pozostawał niekorzystny dla gliwiczan. Mimo ambitnych starań, zmniejszenie różnicy bramek było trudne do osiągnięcia.

Honorowe trafienie dla Piasta Gliwice padło dopiero w 89. minucie, kiedy Patryk Dziczek zdobył bramkę, ustalając ostateczny rezultat meczu na 1:3. Sędzią spotkania był Daniel Stefański z Bydgoszczy. Mecz obfitował w żółte kartki, a na trybunach zasiadło 6 763 widzów, którzy byli świadkami dominacji Rakowa. Ostatecznie trzy punkty powędrowały do Częstochowy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.