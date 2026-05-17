Ekstraklasa: Piast Gliwice – Raków Częstochowa 1:3. Co zadecydowało o tak szybkim rozstrzygnięciu?

Szybkie prowadzenie Rakowa Częstochowa

W niedzielnym starciu **Ekstraklasy piłkarskiej** Piast Gliwice zmierzył się na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa, ostatecznie przegrywając 1:3. Było to ostatnie spotkanie sezonu 2025/2026 rozegrane na obiekcie w Gliwicach. Gospodarze w ostatniej kolejce ligowej zagrają na wyjeździe przeciwko Widzewowi Łódź.

Zespół z Częstochowy objął prowadzenie niezwykle szybko, bo już w 54. sekundzie meczu. Po błędzie Filipa Borowskiego, który niedokładnie podał piłkę, **Jean Carlos Silva przejął futbolówkę** i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza Dominika Holca, otwierając wynik spotkania.

Jak Raków powiększył przewagę w pierwszej połowie?

Mimo początkowej przewagi Rakowa, „Piastunki” walczące o utrzymanie w najwyższej lidze, **starały się przejąć inicjatywę** na boisku. Niemniej jednak to Raków skutecznie powiększył swoje prowadzenie w dalszej części pierwszej połowy.

W 20. minucie **Marko Bulat popisał się celnym strzałem** bezpośrednio z rzutu wolnego, podwyższając wynik na 0:2. Zaledwie pięć minut później, w 25. minucie, Tomasz Pieńko skutecznie zakończył szybką kontrę swojej drużyny, ustalając wynik do przerwy na 0:3.

Piast walczył do końca, kto zdobył bramkę?

Druga połowa meczu przebiegała podobnie do pierwszej, z dominacją Piasta Gliwice w posiadaniu piłki. Mimo wielu prób i **zdecydowanej przewagi na boisku**, gospodarze długo nie potrafili przełamać obrony Rakowa i zdobyć kontaktowej bramki.

Dopiero na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry, w 89. minucie, Piast zdołał zdobyć gola honorowego. **Patryk Dziczek oddał celny strzał** z około 15 metrów, ustalając wynik na 1:3. Sędzia Daniel Stefański doliczył pięć minut do drugiej połowy, lecz rezultat nie uległ już zmianie.

Występ bramkarza Kacpra Trelowskiego i obrony Rakowa

Na uwagę zasługuje bardzo dobre spotkanie rozegrane przez całą formację obronną Rakowa Częstochowa, a w szczególności przez bramkarza **Kacpra Trelowskiego**. Golkiper wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą kolejnych bramek, wykazując się świetną postawą.

Jednym z kluczowych momentów była 71. minuta, kiedy Igor Drapiński oddał strzał z bliskiej odległości. Bramkarz z Częstochowy instynktownie **odbił piłkę prawą ręką**, skutecznie chroniąc swoją bramkę i utrzymując komfortową przewagę dla swojej drużyny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.