Sylwia Bomba wydała 700 tysięcy na nowy samochód? Ten potężny mercedes robi wrażenie

Nowe auto Sylwii Bomby za setki tysięcy złotych

Dla Sylwii Bomby to z pewnością wyjątkowy moment. Rozpoznawalna dzięki telewizyjnym występom oraz aktywności w internecie gwiazda, która nigdy nie ukrywała zamiłowania do luksusu, odebrała potężnego mercedesa klasy G. Szacuje się, że wartość tego pojazdu może wynosić około 700 tysięcy złotych. Celebrytka udostępniła w sieci relacje wideo z wizyty w salonie samochodowym, nie potrafiąc ukryć ogromnych emocji towarzyszących temu wydarzeniu.

Sylwia Bomba chwali się swoim wymarzonym mercedesem

Marzyłam… marzyłam o tym od wielu lat. Udało się. Jeszcze samej mi w to ciężko uwierzyć! Marzenia mają wielką moc, nie przestawajcie marzyć. Obojętnie czy marzycie o złocie olimpijskim, czy o nowej parze butów. Nowy bombowóz on board. Jak Wam się podoba kolor? - pisała Bomba.

Do swojego wpisu dołączyła również zdjęcia oraz filmy dokumentujące ten długo oczekiwany dzień. Wyraźnie widać, że zdobycie auta było dla niej spełnieniem pragnień i źródłem ogromnej satysfakcji. Radość dzieliła z nią również córka, która z zachwytem obserwowała całą ceremonię, włączając w to wręczenie Bombie bukietu pięknych, czerwonych róż.

Samochód wyróżnia się unikalnym odcieniem rubinowej czerwieni, do którego celebrytka idealnie dopasowała swoją stylizację w kolorze czekolady. Trzeba przyznać, że ten potężny i drogi pojazd robi wrażenie.

Fani i znajomi komentują luksusowy zakup Sylwii Bomby

Wiadomość o nowym samochodzie szybko przyciągnęła uwagę obserwatorów influencerki, którzy chętnie dzielili się swoimi opiniami. Wśród komentujących nie zabrakło również innych znanych postaci ze świata show-biznesu.

Co za kolor, obłęd - napisała Marcela Leszczak.

A znana z pasji do motoryzacji Sylwia Peretti dodała:

Cudowna G, będziesz zachwycona, GRATULUJĘ.

W sekcji komentarzy posypały się liczne gratulacje i wyrazy uznania od internautów:

"Czad! Gratulacje", "Pamiętam, jak mówiłaś, że to Twoje marzenie. Brawo", "Wooow, gratulacje z całego serducha. Widzę, że mamy podobne marzenia", "Piękny".

