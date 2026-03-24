Sonia Bohosiewicz pokazała swoją leśną willę pod Warszawą. Cena wyposażenia kuchni mocno zaskakuje

Luksusowy azyl Soni Bohosiewicz pod Warszawą

Wzorem Julii Wieniawy oraz Agnieszki Dygant, Sonia Bohosiewicz postanowiła stworzyć dla siebie cichy zakątek ukryty w podwarszawskich lasach. Posiadłość aktorki trudno jednak nazwać zwykłą chatką, ponieważ przypomina ona raczej kompaktową, lecz niezwykle luksusową willę. Gwiazda regularnie dzieli się w internecie fragmentami wystroju swojego gniazdka, co zawsze spotyka się z ogromnym uznaniem jej siostry, Mai Bohosiewicz. Za zjawiskową aranżację wnętrz odpowiada popularna wśród celebrytów architektka Ola Ziarek.

Sonia jest osobą pełną energii, pasji i twórczej wrażliwości, dlatego chciałam, aby dom oddawał te cechy. Z jednej strony pojawia się tu harmonia i przytulność - przestrzeń sprzyjająca odpoczynkowi, a z drugiej strony - elementy zaskoczenia, które budują atmosferę artystycznej ekspresji - tłumaczyła projektantka w sieci.

Sama właścicielka absolutnie nie kryje ogromnego zachwytu nad ostatecznymi efektami prac w jej leśnej daczy:

To domek na wsi, ale jednocześnie jest jak pudełko czekoladek. Każda przestrzeń kryje w sobie coś wyjątkowego.

Sauna premium i zaskakująco cenowo dostępne sprzęty AGD w kuchni Bohosiewicz

Kadry prezentujące wnętrza podwarszawskiej nieruchomości trafiły na Instagram pół roku temu i z miejsca oczarowały internautów. Pomieszczenia emanują ciepłem i przytulną atmosferą, a jednocześnie zaskakują intrygującym designem. Wzrok przyciągają oryginalne fotele o kubełkowym kształcie, asymetryczny stół oraz niezwykle ekstrawagancka, sprawiająca wrażenie spływającej lampa. Z kolei w listopadzie ubiegłego roku aktorka zaprezentowała prywatną strefę relaksu – ustawioną tuż przed budynkiem nowoczesną saunę.

JUŻ! To już czas rozpocząć saunowanie i morsowanie. Moja sauna z linii premium jest zrobiona specjalnie dla mnie przez firmę ze Śląska! Przywożą, wstawiają, podłączają i… JUŻ! A co niesie za sobą zdrowotnie, psychicznie, wspólnotowo saunowe misterium, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Czy trzeba? - pisała Sonia kilka miesięcy temu na swoim instagramowym profilu.

Niedawno Bohosiewicz postanowiła wirtualnie ugościć swoich obserwatorów, zapraszając ich na poranną kawę. Podczas nagrania zaprezentowała elementy kuchennego wyposażenia, w tym toster oraz czajnik. Jak się okazało, zakup tych designerskich dodatków wcale nie jest dużym wydatkiem. Za stylizowany na vintage czajnik trzeba zapłacić 219 złotych, natomiast toster kosztuje 249 złotych.

To mój domek na wsi. Jestem dumna, że udało mi się tego dokonać. Mój, mój i tylko mój. Zapraszam na kawkę. Chodźcie do środka. Wiadomo - prowizorka jest najbardziej trwała. Dlatego długo gotowałam wodę w garnku, bo nie chciałam zagracać się przypadkowymi sprzętami. Nie lubię zagracać. Jak już, to żeby było takie ach - stwierdziła gwiazda.

