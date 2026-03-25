Alicja Majewska w czerwieni i Sława Przybylska w koronkach skradły uwagę fotoreporterów. Tak pokazały się na ważnej uroczystości

Plejada gwiazd na benefisie Mieczysława Fogga

Telewizja Polska postanowiła uczcić sto dwudziestą piątą rocznicę urodzin Mieczysława Fogga, organizując specjalne widowisko ku pamięci artysty urodzonego 30 maja 1901 roku, a zmarłego w 1990. Impreza przyciągnęła imponujące grono znanych osób. Na scenie pokazali się Ralph Kaminski oraz Piotr Pręgowski, który po niedawnych próbach podboju Eurowizji w kąpielówkach, tym razem zaprezentował zupełnie inną twarz. Wśród gości znaleźli się również tradycyjnie szykowny Andrzej Piaseczny, ubrany w dawnym stylu Mikołaj Roznerski oraz wybitny aktor Marian Opania.

Panowie solidarnie zdecydowali się na garderobę nawiązującą do czasów świetności bohatera wieczoru. Ponieważ młodość legendarnego piosenkarza przypadała na lata dwudzieste i trzydzieste minionego stulecia, artyści chętnie zakładali klasyczne kamizelki, eleganckie spodnie w kant oraz charakterystyczne kaszkiety. W jaki sposób odpowiedziały na to zaproszone wokalistki?

Alicja Majewska i Sława Przybylska olśniły na czerwonym dywanie

Anna Maria Jopek dopasowała się do klimatu wydarzenia, wybierając obszerny szary garnitur o luźnym kroju. Z kolei nasza eurowizyjna reprezentantka, Alicja Szemplińska, zaprezentowała się w męskim zestawie składającym się ze spodni, prążkowanej marynarki dwurzędowej, jasnej koszuli oraz krawata. Taka odważna stylizacja idealnie wyeksponowała urodę młodej artystki.

Uwaga zgromadzonych skupiła się jednak w dużej mierze na 77-letniej Alicji Majewskiej. Piosenkarka zachwyciła fotoreporterów zjawiskową, czerwoną suknią do ziemi, urozmaiconą nietuzinkowymi rękawami oraz prześwitującymi elementami. Artystce podczas wydarzenia tradycyjnie towarzyszył kompozytor Włodzimierz Korcz.

Na scenie pojawiła się również 94-letnia Sława Przybylska, która mimo zaawansowanego wieku nie rezygnuje z aktywności zawodowej. Tym razem ikona polskiej piosenki, zazwyczaj preferująca spódniczki mini, zdecydowała się na bardzo wytworną, czarną kreację do samej ziemi, wykończoną ozdobnymi koronkami.

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z tego niezwykłego muzycznego hołdu!

39