Renata Pałys kończy 70 lat. Tak zmieniała się serialowa Paździochowa z "Kiepskich"

Renata Pałys urodziła się 12 października 1956 roku i od początku lat 80. pracowała w rozmaitych teatrach na Dolnym Śląsku. Zresztą to we Wrocławskim Teatrze Pantomimy poznała swojego męża. U schyłku lat 90. niespodziewanie trafiła do obsady serialu "Świat według Kiepskich", błyskawicznie zyskując ogromną popularność. Przypomnijmy archiwalne zdjęcia aktorki.

Renata Pałys kończy 70 lat. Z mężem jest od 45 lat

Obchodząca "okrągłe" urodziny Renata Pałys ukończyła studia aktorskie i rozpoczęła pracę w dolnośląskich teatrach na przełomie lat 70. i 80. Co ciekawe, początkowo planowała studiować filologię węgierską, ale akurat w jej roczniku nie ruszył nabór na ten kierunek. W spektaklu "Rycerze króla Artura" poznała swojego męża, Krzysztofa Pałysa. Jak wspominała po latach, aktor zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia, ale dzisiaj unika medialnego rozgłosu. Po zaledwie kilku tygodniach spotykania się za kulisami teatru Pałysowie wzięli ślub. Aktorka wkrótce została mamą syna Krzysztofa - późniejszego absolwenta architektury wnętrz na ASP, związanego również z muzyką, a dziś jest także babcią.

Helena Paździoch na zawsze zapadła widzom w pamięć. Tak zmieniała się aktorka

W latach 90. aktorka z Wrocławia nie narzekała na nadmiar propozycji. W pewnym momencie pogodziła się nawet z wizją, że będzie musiała zmienić zawód. Wszystko zmienił czysty przypadek, a dokładnie - wyjście na zakupy po wigilijną szynkę. Podczas wizyty w sklepie spotkała znajomego drugiego reżysera, któremu opowiedziała o swojej zawodowej sytuacji. W styczniu otrzymała zaproszenie na nagrania trzech pilotażowych odcinków nowego serialu. Był to "Świat według Kiepskich" - ukochana produkcja wielu Polaków, w której grała aż do samego końca produkcji w 2022 roku.

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Renata Pałys w mediach społecznościowych

Dziś aktorkę można śledzić na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Renata Pałys uwielbia zagraniczne podróże i od czasu do czasu relacjonuje je swoim obserwatorom w sieci. Jak też przystało na odtwórczynię roli Paździochowej, ma duże poczucie humoru i cięty dowcip. Składamy najserdeczniejsze życzenia!

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