Budzisz się z suchymi ustami? Znaczenie może mieć nie tylko ilość wypijanej wody. Zadbaj o tę jedną rzecz

Budzisz się z suchymi ustami, mimo że regularnie pijesz wodę?

Przyczyną może być oddychanie przez usta podczas snu, zwłaszcza przy zatkanym nosie lub alergii.

Na poranną suchość mogą wpływać również leki, alkohol, kofeina i warunki panujące w sypialni.

Jeśli problem często powraca, nie lekceważ go. Utrzymująca się suchość może wymagać konsultacji z lekarzem.

Zwróć uwagę, czy nie śpisz z otwartymi ustami

Jedną z możliwych przyczyn porannej suchości jest oddychanie przez usta. Może się tak dziać, gdy nos jest zatkany na przykład z powodu alergii, infekcji lub innych problemów utrudniających swobodne oddychanie. Podczas snu nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób oddychamy, dlatego objawem, który zwraca uwagę dopiero rano, mogą być suche usta i gardło. Jeśli często budzisz się z zatkanym nosem, chrapiesz lub bliscy zauważają, że śpisz z otwartymi ustami, warto poruszyć ten temat podczas konsultacji z lekarzem.

Nie jest to jednak jedyne wyjaśnienie. Suchość w ustach może towarzyszyć odwodnieniu, być skutkiem ubocznym niektórych leków albo wiązać się z innymi problemami zdrowotnymi. Wpływ mogą mieć również alkohol i duża ilość kofeiny. Nie należy więc zakładać, że przyczyną zawsze jest oddychanie przez usta, zwłaszcza jeśli dolegliwość pojawiła się nagle lub towarzyszą jej inne objawy.

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Mamy vibe | Radio ESKA

Co możesz zrobić, żeby poprawić komfort po przebudzeniu?

Na początek zadbaj o regularne picie wody w ciągu dnia i miej ją pod ręką, jeśli budzisz się spragniony. Jeśli masz zatkany nos, zwróć uwagę na to, co może powodować problem, i dobierz postępowanie odpowiednie do jego przyczyny. Pomocne może być także unikanie nadmiernej ilości alkoholu oraz kofeiny, szczególnie jeśli zauważasz, że nasilają objawy. Nie odstawiaj jednak samodzielnie przepisanych leków, nawet jeśli podejrzewasz, że wpływają na suchość w ustach, skonsultuj to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli problem utrzymuje się przez dłuższy czas, często nawraca albo towarzyszą mu trudności w połykaniu, ból, zmiany w jamie ustnej czy wyjątkowo silne pragnienie, skonsultuj się z lekarzem. Utrzymująca się suchość może wpływać także na stan zębów i dziąseł, dlatego nie warto jej lekceważyć. Obserwacja objawów i ustalenie ich przyczyny są znacznie lepszym rozwiązaniem niż ograniczanie się do kolejnej szklanki wody każdego ranka.