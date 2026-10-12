Céline Dion w luksusowym garniturze posyła uśmiechy fanom. Gwiazda czerpie z powrotu na scenę

W 2020 roku po raz ostatni zagrała duży koncert na żywo, w 2022 roku - poinformowała o diagnozie zespołu sztywności uogólnionej. Po latach zmagań z chorobą Céline Dion ogłosiła powrót. Wielkimi krokami zbliża się ostatni z serii koncertów w ramach paryskiej rezydentury, ale przed fanami jeszcze kolejne występy w maju.

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Céline Dion bryluje w Paryżu. Powoli kończy pierwszą część koncertów

Przed Céline Dion już tylko trzy koncerty, które zagra 14, 16 i 17 października. Później nastąpi zasłużona przerwa, po której gwiazda wróci do Paryża na kolejne występy w maju 2027 roku. Jak na razie, Céline czerpała ze swojego powrotu pełnymi garściami, mimo że niewątpliwie wiele on ją kosztował. Ostatnio nawet doszło do upadku na scenie, ale to nie przeszkodziło artystce w dawaniu z siebie wszystkiego.

Elegancka piosenkarka znowu wyszła do fanów i szalała przed hotelem

Przez cały swój pobyt w stolicy Francji wokalistka wielokrotnie wychodziła do fanów zgromadzonych przed hotelem. Media zalewały wręcz zdjęcia Céline Dion, wystrojonej w pełne elegancji kreacje od znanych i cenionych marek. Ostatnio artystka ponownie spotkała się z tłumem sympatyków, zjawiskowo prezentując się w jesiennym, majestatycznym garniturze. Standardowo machała i posyłała uśmiechy. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Céline Dion - pozostałe koncerty

Rezydentura powracającej do koncertowania artystki trwa w Paryżu. Céline Dion gra dla tłumów fanów w Paris La Défense Arena. Seria występów rozpoczęła się 12 września i potrwa do 17 października, po czym ruszy na nowo w maju. Terminarz jest następujący:

14, 16 i 17 października 2026

8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 i 29 maja 2027.

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