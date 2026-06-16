Quiz dla prawdziwych fanów "Rancza". Sprawdź, jak dobrze znasz kultową plebanię! Dostałbyś w nagrodę obiad od Michałowej?

"Ranczo" to serialowy fenomen

Niewiele brakowało, a popularny serial „Ranczo” zakończyłby się zaledwie na czterech sezonach. Ten wielki hit TVP1, emitowany w latach 2006–2016, na samym początku wcale nie zapowiadał się na tak ogromny fenomen, który w momentach największej oglądalności przyciągał przed ekrany aż 10 milionów widzów.

Opowieść o Lucy, Amerykance dziedziczącej dworek w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje, okazała się jednak strzałem w dziesiątkę. Publiczność tak mocno pokochała konflikt braci bliźniaków wójta i księdza oraz kultowe rozmowy na ławeczce, że produkcję przedłużono aż do 10 sezonów. Ostatecznie historia ta zamknęła się w 130 odcinkach i jednym filmie pełnometrażowym.

Wielki powrót "Rancza"

Pod koniec 2025 roku sieć obiegła informacja, że powstanie wielki spin off "Rancza". Nie było jednak potwierdzonych informacji, w jakiej formie to powstanie oraz jak ma wyglądać. W czerwcu 2026 potwierdzono niektóre informacje. Jak dowiedziało się Radio Eska - serial będzie spin offem i zamknięciem wielu, serialowych wątków. Na ekranie pojawią się m.in.

Violetta Arlak;

Artur Barciś;

Magdalena Kuta;

Jacek Kawalec;

Marta Chodorowska;

Piotr Ligienza;

Arkadiusz Nadera;

Cezary Żak;

Grażyna Zielińska;

Katarzyna Żak;

Bartłomiej Kasprzykowski;

Ilona Ostrowska.

Jednocześnie, jak dowiedział się Super Express - nikt nie zastąpi Pawła Królikowskiego. Reżyser nie będzie nikogo ożywiać ani podstawiać nowych aktorów.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Quiz o "Ranczu". Dobrze znacie plebanię?

Jednym z ważniejszych miejsc w "Ranczu" jest plebania. To tam często mieszkańcy załatwiali swoje problemy. Mieli oni wsparcia nie tylko księży, ale również samej Michałowej. Czy dobrze pamiętacie to ważne miejsce? Czeka na was 13 pytań nie tylko w formie wybierz odpowiedź, ale również Prawda/Fałsz. Dacie sobie radę? Powodzenia!

Sprawcie, aby Michałowa była z was dumna i w nagrodę zaserwowała wam przepyszny obiadek!

Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię? Pytanie 1 z 13 Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła? Jan Piotr Jakub Następne pytanie