Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu serialu "Ranczo". Cezary Żak pokazał kulisy i zaskoczył fanów

Cezary Żak, Grażyna Zielińska i Marta Chodorowska na planie 11. sezonu "Rancza"

Rozpoczęcie prac nad kolejną odsłoną uwielbianego przez widzów formatu TVP to ogromne przeżycie zarówno dla sympatyków formatu, jak i samej ekipy dowodzonej przez reżysera Wojciecha Adamczyka. Ujęcia zza kulis jako pierwszy udostępnił w sieci Cezary Żak, który zaprezentował się w stroju biskupa, dawnego proboszcza Wilkowyj. Aktor opublikował nagranie na Instagramie, natychmiast wywołując lawinę komentarzy ze strony stęsknionych widzów.

„Taką mam zagadkę dla Państwa - gdzie ja jestem? Pierwszy dzień zdjęciowy. Dla ułatwienia pokaże jeszcze jedną postać. Może zgadniecie...” – tak do swoich obserwatorów na nagraniu zwrócił się tajemniczo odtwórca głównych ról w serialu. Chwilę później na ekranie telefonu pojawiła się Grażyna Zielińska, doskonale znana widzom jako charyzmatyczna babka zielarka.

Swój entuzjazm w związku z rozpoczęciem nagrań wyraziła również Marta Chodorowska, wcielająca się w Klaudię Kozioł, czyli latorośl dawnego wójta i Haliny, granej przez Violettę Arlak. Aktorka zamieściła w mediach społecznościowych krótkie wideo nagrane tuż przed dworkiem Lucy. Z tych materiałów wynika jasno, że ekipa filmowa nie wystartowała w podwarszawskim Jeruzalu, lecz w zupełnie innej lokalizacji oddalonej o ponad 130 kilometrów od tej wsi.

Słynna posiadłość tytułowej bohaterki znajduje się w rzeczywistości w miejscowości Sokule, zlokalizowanej na terenie gminy Wiskitki w powiecie żyrardowskim. Jest to zabytkowy, siedemnastowieczny obiekt znajdujący się w rękach prywatnych, co całkowicie wyklucza jego turystyczne zwiedzanie. Telewizyjni twórcy otrzymują dostęp do tej pięknej nieruchomości wyłącznie na czas realizacji ujęć plenerowych oraz scen rozgrywających się wewnątrz budynku.

Telewizja Polska pokaże 6 odcinków 11. sezonu serialu "Ranczo"

Telewizja Polska zaprezentuje widzom kontynuację losów barwnych mieszkańców Wilkowyj, bezpośrednio nawiązując do wydarzeń z szeroko komentowanego finału dziesiątej serii. Nadchodząca transza będzie liczyła zaledwie sześć epizodów, jednak dokładna data ich emisji pozostaje na ten moment wielką niewiadomą. Stacja publiczna nadal zastanawia się, czy powrót hitowej produkcji nastąpi w ramówce jesiennej, czy trafi na ekrany dopiero na wiosnę 2027 roku.

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Braki w obsadzie i nowe twarze w serialu "Ranczo". Kogo zabraknie na planie?

Twórcy produkcji na razie bardzo oszczędnie dawkują informacje dotyczące roszad personalnych w najnowszej serii. Uwagę czujnych internautów przykuło jednak zdjęcie ze wspólnego czytania scenariusza, które udostępnili w internecie Wojciech Adamczyk oraz Cezary Żak. Na fotografii dało się zauważyć obecność bardzo młodych, zupełnie nowych wykonawców, co błyskawicznie wywołało w sieci ogromne poruszenie i lawinę domysłów na temat rozwoju fabuły.

W nowej odsłonie zagrają Karolina Ludwiniak i Maciej Tomaszewski, których ról oficjalnie jeszcze nie potwierdzono. Wiele wskazuje na to, że młoda artystka zaprezentuje się jako dorosła pociecha Lucy i Kusego, a wspomniany aktor odegra przed kamerami rolę ukochanego Dorotki.

Niestety, sympatycy formatu muszą przygotować się także na wyjątkowo bolesne nieobecności związane z odejściem wybitnych członków dotychczasowej obsady. W nadchodzących odcinkach na pewno nie zobaczymy już uwielbianych bohaterów, w których wcielali się zmarli artyści: świętej pamięci Paweł Królikowski jako Kusy oraz Franciszek Pieczka, wieloletni odtwórca roli mądrego Stacha Japycza.