Roxie Węgiel wozi się jak królowa! Takim busem dojeżdża na koncerty

Wartość rynkowa Roxie Węgiel rośnie. Obserwując ostatnie poczynania wokalistki, nie sposób nie dostrzec, iż ma ona aktualnie najlepszy czas w swojej karierze zawodowej. Artystka, jak zdradziła w niedawnej rozmowie z Maksem Kluziewiczem dla ESKA.pl, w końcu może przyznać, że posiada wokół siebie ludzi, którzy chcą dla niej dobrze. W przeszłości była oszukiwana - również na pieniądze.

Mnie bardzo dużo osób oszukiwało, właśnie dlatego, że jestem zbyt naiwna i dla mnie te pieniądze nie miały żadnego znaczenia. Kiedyś z koncertów prawie nic nie zarabiałam, a wręcz dopłacałam, taka byłam naiwna. Nic z tego nie miałam praktycznie. Nie chcę tego rozpamiętywać, nie mam żalu do tamtych lat, sytuacji, ale wiem, że ludzie mnie skrupulatnie oszukiwali. Może właśnie dlatego te pieniądze nie były dla mnie tak ważne - powiedziała w wywiadzie dla ESKA.pl.

Nowa płyta i nowa współpraca

Gwiazda promuje swój nowy album, z którego pochodzą hity "Błękit", "Na szeroką wodę" czy "Chciałam ciebie więcej", nagrany z topowym polskim raperem White 2115. Jeszcze przed oficjalną premierą krążka, zapowiedzianą na 19 czerwca, piosenkarka wyruszyła w trasę koncertową go promującą. Roxie nie ma właściwie dnia na złapanie oddechu! Wywiady, koncerty, promocja w social mediach - tak wyglądają ostatnie tygodnie jej życia. Ciężka praca jednak popłaca. Gwiazda została właśnie ambasadorką popularnej marki produktów do pielęgnacji włosów. Błękit, czyli kolor przewodni nowej ery, doskonale współgra z turkusowym tour busem, którym piosenkarka przemieszcza się aktualnie z punktu A do punktu B, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz.

Wywiad Roksana Wegiel

Tak podróżuje Roxie Węgiel

To właśnie logo marki znajduje się aktualnie na tour busie, którym piosenkarka dojeżdża na koncerty. To nie zwykły pojazd, a miejsce, w którym wokalistka i jej ekipa mogą zrelaksować się przed show czy odpocząć po jego zakończeniu. Dla młodej gwiazdy polskiej sceny takie rozwiązanie to strzał w dziesiątkę, szczególnie przy obecnym natłoku zajęć. Wizualny aspekt z pewnością docenią także fani, którzy widząc busa na polskich drogach, od razu będą wiedzieć, kto w nim podróżuje.