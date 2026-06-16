Pościg w Jaśle. Kierowca Audi uciekał przed policją, a pasażer wyrzucał narkotyki przez okno

Ucieczka ulicami Jasła i liczne wykroczenia drogowe

6 czerwca 2026 roku po godzinie 8:00 funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego jasielskiej komendy na ulicy Piłsudskiego zauważyli czarne Audi, które postanowili skontrolować. Kierowca zignorował sygnały mundurowych i kontynuował jazdę z włączonym kierunkowskazem, a na skrzyżowaniu z ulicą Towarową gwałtownie przyspieszył i przejechał na czerwonym świetle. Rozpoczął się pościg w kierunku miejscowości Wolica, podczas którego uciekający wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna kilkukrotnie nie zatrzymał się przed znakami STOP na przejazdach kolejowych oraz skrzyżowaniach i próbował zmylić goniący go patrol, sygnalizując kierunkowskazami inne kierunki jazdy niż te, w które faktycznie skręcał.

Próba ucieczki pieszej i porzucony pojazd

W trakcie pościgu policjanci zauważyli, że pasażer Audi wyrzuca przez okno małe zawiniątka, o czym natychmiast powiadomili dyżurnego oraz inne jednostki. Po kilku minutach jazdy kierowca wjechał w zarośla i kontynuował ucieczkę pieszo, pozostawiając auto bez zabezpieczenia przed stoczeniem się. Jeden z funkcjonariuszy musiał użyć siły fizycznej, aby własnoręcznie wyhamować samochód, który mógł uderzyć w radiowóz. Po zabezpieczeniu pojazdu mundurowy dogonił i zatrzymał 35-letniego uciekiniera po przebiegnięciu kilkuset metrów. W tym samym czasie inny patrol ujął 29-letniego pasażera, który również próbował uciekać pieszo.

Narkotyki w organizmie kierowcy i na trasie przejazdu

Po zatrzymaniu obu mężczyzn okazało się, że 35-latek prowadził Audi mimo cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo badanie narkotesterem wykazało, że w jego organizmie znajdowała się amfetamina oraz marihuana. Funkcjonariusze udali się z pasażerem na trasę ucieczki, gdzie odnaleźli i zabezpieczyli wyrzucone wcześniej woreczki z substancjami zabronionymi. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do komendy w Jaśle, ale policjanci kontynuowali swoje działania w celu sprawdzenia mieszkania pasażera.

Przeszukanie mieszkania i tymczasowy areszt

Podczas przeszukania lokalu należącego do 29-latka funkcjonariusze zastali tam 27-letniego mężczyznę, przy którym znaleźli marihuanę i amfetaminę o łącznej wadze blisko 80 gramów. Policjanci zabezpieczyli także wagę elektroniczną, kilkadziesiąt woreczków strunowych oraz 4000 zł w gotówce. 27-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle został aresztowany tymczasowo na okres 3 miesięcy. 35-letni kierowca odpowie za ucieczkę przed policją, jazdę pod wpływem narkotyków oraz bez uprawnień, natomiast 29-latek usłyszał zarzut posiadania substancji psychotropowych i odurzających.

Źródło: Policja.pl